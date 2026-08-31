La novia de Callejero Fino, Jessica Belén, se refirió a la situación que atraviesa el cantante luego de su detención en Tigre y compartió en sus redes sociales un comunicado de su equipo en el que pidieron paciencia, cautela y respeto mientras avanza la investigación judicial.

El mensaje fue difundido después de que el músico, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, quedara detenido junto a otro hombre durante un procedimiento policial. Ambos circulaban en una Volkswagen Amarok sin patente cuando fueron interceptados por efectivos de la Policía Bonaerense.

La publicación que compartió Jessica Belén lleva la firma del equipo que acompaña profesionalmente al artista y evitó referirse en profundidad a los detalles de la causa. En cambio, buscó llevar tranquilidad y remarcar que el cantante está cumpliendo con los requerimientos de las autoridades.

Desde el entorno de Callejero Fino señalaron que el músico se encuentra atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes.

Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde que se conoció la noticia y aseguraron que cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales del artista.

El pedido principal estuvo dirigido a los medios de comunicación, colegas y seguidores. El equipo solicitó mantener la cautela y evitar la difusión de información que todavía no haya sido confirmada oficialmente, especialmente por el impacto que la situación tiene sobre la familia del cantante.

“Pedimos paciencia y respeto” fue el mensaje que acompañó la publicación compartida por Jessica Belén, quien decidió no brindar declaraciones personales sobre los detalles del procedimiento ni sobre la situación judicial del músico.

Callejero Fino continúa incomunicado en una comisaría de Benavídez y está previsto que declare este lunes ante la Justicia. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez.

El cantante fue detenido el domingo en la zona de Italia y la Ruta 27, en Tigre. Durante la requisa de la camioneta, los policías encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, que fue secuestrada junto con el vehículo.

Por este motivo, Callejero Fino y su acompañante quedaron imputados por un delito relacionado con la tenencia ilegal de un arma de guerra. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que el arma se encontraba dentro del vehículo y la responsabilidad de cada uno de los ocupantes.