La novia de Colapinto se hizo la diva y Yanina Latorre la insultó con todo

Un tenso momento se vivió a la salida de una función teatral cuando la actriz Maia Reficco y su hermano Joaquín evitaron responder a los medios de comunicación. Los jóvenes eran buscados por los cronistas para ser consultados sobre la posible reconciliación de la artista con el piloto Franco Colapinto. Durante la caminata de una cuadra que realizó el notero del programa Puro Show, la joven se mantuvo en silencio mientras su familiar intentaba desviar las preguntas promocionando sus propios proyectos artísticos.

La situación ocurrió durante el estreno para invitados de la obra Los ojos del perro siberiano. Mientras la protagonista prefería no hacer declaraciones, el periodista insistió con la intención de conocer su estado actual. Ante esto, el hermano aclaró “no quiere hablar”, al tiempo que mencionaba su participación en la serie Margarita para cambiar la atención del móvil periodístico hacia su trabajo profesional.

La actitud de los hermanos provocó la inmediata respuesta de Yanina Latorre desde su espacio mediático. La conductora analizó el episodio y cuestionó el hermetismo de la joven ante los rumores de romance. “Dos impresentables. A ver, estás de novia con Colapinto, reina. Te amigaste con Colapinto. Se la pasaron en el helicóptero, tomando mate, subiendo fotos, likeando, yendo a las carreras, yendo el otro día a comer, y toda la parafernalia. ¿Qué te cuesta parar y decirle ‘Estoy contenta, estoy bien’?”, expresó al comenzar su descargo.

En su intervención, la comunicadora también reveló un contacto previo con la familia de la artista y cuestionó la falta de apertura sobre un tema público. “El otro día la madre de María Reficco me mandó un mensaje y me agradeció lo bien que hablaba de la hija. Hoy la madre de María Reficco me va a odiar, pero digo, señora, dígale a la chica que si está con Colapinto, pare dos minutos y diga ‘Estamos contentos o no estamos contentos’. ¿Cuál es el problema de hablar de la vida privada de un chico de 20 años?”, señaló.

Finalmente, el análisis se enfocó en el rol del acompañante y la reacción de la figura pública en la vía pública. “Y el hermano, otro pelotu#$%, abrazándola y sobando, porque aparte el notero, que es divino va a llegar a la casa diciendo ‘hoy corría dos pelot$#%$ por la calle que no sé ni quiénes son’. No sé cuál de los dos es más bol#$%, y la piba miraba para abajo con una capucha como si fuera Susana Giménez peleándose con Roviralta. ¡Por favor! ¡Dios mío!”, concluyó Latorre.