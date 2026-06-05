La novia de Cvitanich fue denunciada por acoso y amenazas

La expareja de Tomás Guarracino quedó en el centro de una disputa legal tras una presentación realizada en el Juzgado de Familia N°2 de Tigre. Natali Pietra, actual pareja del modelo, acudió a las autoridades para denunciar a Ivana Figueiras por presunto hostigamiento y amenazas de violencia física, una situación que generó revuelo en el ámbito del espectáculo tras revelarse los detalles en el programa SQP de América.

La presentación judicial incluye una solicitud formal para que el magistrado interviniente dicte 2 medidas cautelares específicas. Según detalló el panelista Martín Salwe al aire, las peticiones consisten en el cese de las intimidaciones y el establecimiento de un perímetro de exclusión por las advertencias de agresión física. El origen del conflicto estaría directamente ligado a la dinámica y relación entre Pietra y Suri, la hija que Guarracino tiene en común con Figueiras.

La propia denunciante dialogó con el ciclo televisivo y expuso los motivos que la llevaron a judicializar el caso, manifestando que "tuve que llegar a esta instancia porque me cansé de callarme, de la violencia y el hostigamiento". Durante el descargo, la mujer hizo especial hincapié en la necesidad de resguardar a las menores de edad que integran el grupo familiar ensamblado. Al respecto, aseguró que "quiero cuidar a dos menores que están involucradas en un quilombo terrible", en referencia a su propia hija y a la hija de Guarracino, y añadió que "estoy cansada. Me hubiera encantado no tener que llegar a esta instancia, pero tuve opción".

De acuerdo con el testimonio de Pietra, las actitudes problemáticas no son una novedad, sino que arrastran un desarrollo de varios meses. La demandante confesó que "no sé el por qué, pero hubo amenazas, violencia, insultos y maltrato. Hay gente que considera que tiene poder y el lugar para ser violenta y hostigar", para luego sentenciar que "no se puede permitir más". El principal anhelo expresado por la actual pareja del modelo es alcanzar la tranquilidad para su círculo íntimo, remarcando que "viene desde hace mucho tiempo. Hay gente que considera que tiene poder y el lugar para ser violenta y hostigar. No se puede permitir más" y que "no se puede seguir destrozando una familia. Lo único que quiero es paz".

En el plano cotidiano, el vínculo entre las niñas de la casa siempre se mantuvo en excelentes términos, lo que incrementa el pesar por el actual panorama judicial. La denunciante aclaró que "la hija de Tomi convive conmigo y mi hija gran parte del tiempo, somos una familia ensamblada. Ellas dos se llevan bárbaro y me da mucha pena lo que está pasando", reconociendo a su vez que jamás mantuvo un lazo de cercanía con Figueiras, aunque las conductas cuestionadas se repetían de forma sostenida en el tiempo.

El panorama se complejizó hacia el cierre de la emisión del programa, cuando se puso al aire un registro de audio atribuido a Figueiras y enviado a Guarracino. En dicha grabación, la modelo le reclama con dureza una supuesta filmación vinculada a la hija de ambos, exclamando: "Tu hija sabe que la filmaste y se lo mostraste a tu novia, estúpi… ¿Realmente sos consciente de lo que hiciste? Enfermo mental".

El material sonoro también expuso insultos directos hacia Pietra, donde se escucha la frase "tenés que cuidar a tu hija antes que a la descerebrada esa con cara de mog…". Seguidamente, el mensaje continuó con descalificaciones hacia la fisonomía e intelecto de la mujer y su expareja, manifestando que "es una ridícula mental esa mina. El único pibe en el mundo que puede estar con esa mina sos vos, porque sos un imbécil al que no le da la cabeza". Ante la repercusión de las pruebas presentadas, los integrantes de la producción del programa intentaron contactarse con Figueiras para obtener su versión de los hechos, pero la modelo optó por no realizar declaraciones sobre el tema.