La novia de Mac Allister reveló si hay odio en las mujeres de la Selección

El entorno de las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina quedó bajo la lupa debido a versiones de conflictos internos generados por una imagen de Camila Mayán con las parejas de Enzo Fernández y Nicolás Tagliafico.

Las sospechas crecieron al notar que varias de las mujeres siguen en redes sociales a la expareja de Alexis Mac Allister pero no a su actual novia. Frente a este panorama, Ailén Cova rompió el silencio mediante un mensaje enviado a una panelista de espectáculos para disipar los rumores de aislamiento por parte del grupo.

La relación actual comenzó un mes después de que el futbolista terminara en diciembre de 2022 su noviazgo de 4 años con Mayán, quien era su pareja durante el Mundial de Qatar.

Tras la ruptura con la joven que luego declaró haber percibido un cambio de actitud y sospechado del vínculo con quien era una amiga de la infancia, Mac Allister se instaló con Cova y en septiembre de 2025 nació su hija Alaia.

Al ser consultada por el supuesto vacío que le hacen las demás parejas, Cova fue contundente en sus declaraciones al afirmar "No hay nada. Lo que sí pasa es que yo no hago pública mi vida privada".

Asimismo, la joven buscó dejar en claro cómo es la convivencia con el resto del grupo y asegurar que el trato recibido fue óptimo desde el primer momento al manifestar "Me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno, me incluyeron re bien".