La novia de Mauricio Macri reveló si tienen planes de casamiento

Desde que Mauricio Macri confirmó públicamente su relación con Dolores Lola Teuly, la pareja comenzó a mostrarse de forma más relajada frente a las cámaras. Aunque durante semanas intentaron mantener un perfil bajo, ambos ya no ocultan su romance y recientemente la propia empresaria reveló detalles sobre cómo comenzó la historia de amor.

Durante una entrevista en el aeropuerto de Ezeiza para OLGA, en la que Valen Rizzuti pasó un día entero con el expresidente, Teuly se mostró sonriente y dispuesta a responder preguntas sobre su vínculo sentimental.

En ese contexto, la empresaria sorprendió al contar que el origen de la relación se remonta a muchos años atrás y que una persona muy importante de su entorno fue la responsable de aquel primer encuentro.

Al ser consultada sobre cómo conoció a Mauricio Macri, Teuly señaló a su padre como el principal encargado de la presentación y afirmó que "el responsable de esto fue mi papá" entre risas. Según explicó, ambos coincidieron por primera vez durante una celebración familiar cuando "mi papá se casó y lo invitó al casamiento hace muchos años. Ahí nos conocimos", recordó sobre ese dato hasta ahora desconocido.

La anécdota permitió una pregunta sobre si había atrapado el ramo de novia en aquella boda, a lo que Lola respondió con humor asegurando que no había sido la afortunada de la tradición. Uno de los momentos más comentados llegó al consultarle sobre la posibilidad de un futuro casamiento con el exmandatario. Lejos de apresurarse, Teuly eligió la cautela y dejó en claro que la historia recién comienza al responder que "no sé, es muy reciente todo. Vamos viendo".

Aunque evitó hacer planes a largo plazo, sus palabras dejaron abierta la puerta a seguir construyendo el vínculo sin presiones ni fechas establecidas. Tras la confirmación oficial del romance, la pareja parece atravesar un gran momento en una relación que capta la atención tanto del mundo político como del espectáculo por igual. Por ahora, Macri y Teuly disfrutan de esta etapa lejos de las especulaciones mientras viajan en el marco del Mundial 2026.