La novia de Senesi captó el momento cuando lo llamaron para el Mundial

Lionel Scaloni decidió citar a Marcos Senesi para integrar la lista de la Selección Argentina que competirá en el Mundial 2026. El futbolista, que recientemente concretó su transferencia al Tottenham Hotspur, recibió el llamado mientras disfrutaba de unas vacaciones en Ibiza.

Esta citación de último momento se produjo para cubrir la baja de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por una lesión cuando el grupo ya se encontraba concentrado y tras haber jugado dos amistosos previos.

La noticia tuvo una gran repercusión en plataformas digitales gracias a Kelci Rose, la novia del defensor. La joven de 22 años, que también es futbolista profesional, grabó el instante exacto del anuncio y lo compartió con sus seguidores.

En sus historias de Instagram, publicó una imagen de su pareja con la indumentaria nacional y escribió "Oh my god, It´s happening (Oh, mi Dios, está pasando)". Su reacción no pasó desapercibida y las redes sociales se llenaron de elogios para ella, destacando que el jugador tiene un apoyo incondicional en su hogar.

La relación entre ambos comenzó a principios de 2024 en el club Bournemouth, donde coincidieron para una sesión de fotos y una campaña promocional de las nuevas camisetas. En ese momento, Senesi formaba parte del plantel masculino y Rose se desempeñaba como lateral derecha en el equipo femenino.

Tras oficializar su vínculo, la inglesa mostró su respaldo constante hacia el central, llegando a lucir diversas camisetas argentinas en videos compartidos por la pareja mientras su novio evaluaba cuál le quedaba mejor.

Kelci Rose Bowers tiene una trayectoria destacada como defensora, habiéndose formado en las juveniles del Southampton e integrado las selecciones de base de Inglaterra. En su paso por el Bournemouth Women, disputó 70 partidos oficiales y marcó 11 goles, obteniendo los trofeos de la FA Women’s National League Division One South West y la National League Plate.

Al despedirse de esa institución en junio de 2026, expresó que "Amé mi tiempo aquí en el AFC Bournemouth y quiero decir gracias a mis compañeras de equipo, a nuestros aficionados y a todas las personas del club. Sin ustedes, esta experiencia no habría sido tan especial".

Ahora, la deportista acompañará al defensor en su primera experiencia mundialista tras sus temporadas destacadas en la Premier League. Ante este importante paso en la carrera del exjugador de San Lorenzo, Rose le dedicó un mensaje donde manifestó que "Pase lo que pase de ahora en adelante, espero que sepas lo orgullosos que están de vos todos los que te rodean... especialmente yo". De esta manera, el futbolista se prepara para incorporarse de inmediato a la delegación nacional.