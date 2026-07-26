La novia de Senesi mostró el regalo que Messi le hizo a sus compañeros

La futbolista Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, utilizó sus plataformas digitales para dar a conocer un detalle especial que Lionel Messi tuvo con los integrantes de la Selección argentina después del Mundial 2026. La deportista británica, quien posee una comunidad de más de 163 mil seguidores en TikTok, introdujo su publicación afirmando que "Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar" mientras procedía a abrir el paquete.

El presente consiste en un bolso de viaje diseñado específicamente para cada futbolista. Rose describió el objeto señalando que "Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado de Marcos, que tiene su nombre en él" y luego mostró los elementos internos. El conjunto incluye un termo Stanley dorado con la iconografía de la marca Messi, además de un mate, un paquete de yerba y la respectiva bombilla.

En cuanto al destino del equipamiento, la joven mencionó que "Marcos me lo dio para mantenerlo a salvo y llevarlo de regreso a Miami" y definió la situación como "Un regalo genial". La repercusión entre el público fue inmediata con mensajes como "Hermoso todo. Eso es Messi: un gran compañero" y "Es un capo Messi, siempre humilde y atento con sus compañeros".

La audiencia también calificó la acción como un "Hermoso detalle de Messi para sus compañeros" y concluyó que "A Messi no le alcanza con ser el mejor jugador de todos los tiempos, es el mejor líder y la mejor persona que un equipo pueda tener".