La novia de Suar lo traicionó y lo amenazó con contar todos sus secretos

La confirmación de Rocío Robles como participante de la nueva edición de MasterChef Celebrity generó gran repercusión en el mundo del espectáculo. Mientras la modelo ajusta sus horarios y entrena sus habilidades gastronómicas, la atención de muchos se posó en la dinámica familiar y laboral que mantiene con su pareja, el productor y directivo Adrián Suar.

A pesar de que el compromiso demanda tiempo y técnica en las hornallas, la mediática explicó cómo maneja la rutina en su hogar. Sobre sus conocimientos culinarios previos, fue sincera al admitir su nivel actual: “Honestamente cocino para sobrevivir, pero creo que estoy bastante bien”. Aunque la exigencia de la competencia requiere velocidad, la participante remarcó que prefiere tomarse su tiempo para platos elaborados cuando busca agasajar a sus allegados: “Sí suelo cocinar un poco más elaborado para agasajar, pero con mucho tiempo y relajada, algo que no tenemos en el reality”.

En esa preparación constante, su compañero cumple un rol fundamental como degustador oficial de sus creaciones. Aunque la cocina no es el fuerte del productor, su presencia es clave durante las pruebas caseras: “Adrián no cocina nada, pero me ayuda mucho dándome devoluciones de los platos que hago”.

Más allá del aspecto gastronómico, la pareja debe convivir con un escenario profesional particular, ya que la modelo trabaja para la pantalla de Telefe mientras que Suar encabeza la programación del canal competidor, El Trece. Sin embargo, la brecha entre canales no representa un problema en la intimidad del hogar.

Con naturalidad, la concursante restó importancia a cualquier posible conflicto de intereses por estar en emisoras rivales: “Y bueno, es lo que toca, así son las cosas. Yo lo acompaño en sus proyectos, y ahora le toca a él acompañarme a mí”.

Finalmente, al referirse a su incorporación a la señal televisiva, no ocultó su alegría por afrontar el reto ante las cámaras: “La verdad es que estoy muy feliz de estar en Telefe”.