La novia de Vicuña contó el terrible momento que vive tras los ataques de Icardi

La tensión mediática que rodea a Benjamín Vicuña sumó una nueva voz en medio del revuelo público generado por su expareja, la China Suárez, y Mauro Icardi. El conflicto cobró fuerza luego de que el actor hablara en el programa PH sobre los desafíos de su paternidad a la distancia, lo que provocó una serie de descargos por parte del futbolista, repletos de críticas y burlas. Ante este panorama complejo, el artista tomó la determinación de revocar los permisos de viaje de Magnolia y Amancio, los dos hijos menores fruto de su relación con la actriz.

En este contexto, Anita Espasandín, novia de Vicuña, decidió romper su habitual bajo perfil. Aunque es conocida por resguardar su intimidad y no brindar declaraciones ni emitir comentarios polémicos en los medios de comunicación, la mujer accedió a responder preguntas de la prensa tras salir de la Gala de Para Ti, un evento al que el actor no concurrió.

Al ser consultada sobre las repercusiones de una reciente publicación en sus redes sociales, ella se distanció de las especulaciones de forma apresurada y sostuvo que "Mi posteo no tuvo nada que ver con nada, no voy a hablar, son cuestiones privadas de la intimidad" ante las reiteradas consultas de los periodistas.

Durante la rueda de prensa, la joven salió en defensa de su pareja tras los cuestionamientos públicos dirigidos hacia su rol familiar. En ese sentido, se mostró firme y aseguró que "No lo cuestionan. Es un padrazo, chicos. Lo saben los que lo conocen" descartando cualquier duda sobre el desempeño del chileno como padre. Sin nombrar de forma directa a la expareja del actor ni al deportista involucrado, aclaró que "nada le molesta" en relación con las disputas mediáticas recientes.

Sin embargo, Espasandín dejó entrever que el escenario actual afecta el estado de ánimo de Vicuña, quien según fuentes de su entorno directo se encuentra profundamente conmovido. Frente a la pregunta de un cronista del ciclo Puro Show sobre si el actor atraviesa una etapa de desánimo por la situación, su compañera afirmó que "Ustedes saben, lo conocen más que nadie, no hay nada más que aclarar" en referencia al impacto emocional inevitable.

La entrevistada también reflexionó brevemente sobre las consecuencias que tiene la exposición pública de estas disputas familiares en el bienestar de los menores involucrados. Ante el flujo constante de comentarios en las redes sociales y los medios de comunicación, remarcó que "Obvio, cuando hay niños hay que ser respetuosos, hay que cuidar" como una advertencia para evitar que los pequeños sufran las consecuencias del conflicto.

Finalmente, reiteró su negativa a realizar declaraciones sobre los mensajes publicados por el futbolista y dio por terminada la conversación antes de abordar el vehículo que la aguardaba, expresando que "¡Hablé un montón!" para despedirse del público presente en el lugar.