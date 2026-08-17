La novia de Vicuña se metió en la guerra tras los insultos de Icardi y la China

El fin de semana terminó con un intenso cruce mediático que involucró a Benjamín Vicuña y Mauro Icardi. Luego de que el actor hablara en el programa PH sobre el vínculo con sus hijos menores, el futbolista reaccionó con dureza en sus redes sociales. Ante este escenario, Anita Espasandín, actual pareja de Vicuña, decidió publicar una serie de mensajes cargados de reflexión y acompañados por fotos en blanco y negro.

La arquitecta utilizó sus plataformas para transmitir tranquilidad en medio del ruido mediático. En una de las postales junto al actor escribió que "no tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo". Las imágenes capturaron momentos de intimidad en paisajes naturales, incluyendo un abrazo en un muelle y escenas en la playa.

Espasandín continuó con mensajes sobre la autoaceptación y la resiliencia personal. En un estanque rodeado de vegetación, la profesional expresó que "no tenés que ganarte el descanso, no tenés que demostrar lo que valés. Ya eras valiosa desde el momento en que llegaste a este mundo". También sumó consejos sobre el trato hacia uno mismo al señalar que hay que pedir perdón por las dudas internas y "empezá a hablarte con la misma bondad que merecés".

La secuencia incluyó reflexiones sobre la paz interior donde Anita afirmó que "puedo ser los brazos que me sostienen. Puedo ser mi propio lugar de paz". Mientras Vicuña aparecía flotando en aguas cristalinas, ella reforzó la idea de plenitud diciendo "soy suficiente, incluso mientras sigo creciendo" y añadió que "estoy completa, incluso cuando todavía no lo sé". Finalmente cerró su dedicatoria "a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio". Anita también invitó a sus seguidores a escuchar una canción de Joy Rhodes para ampliar el clima de su mensaje.

Esta respuesta simbólica surgió tras los ataques directos de Icardi, quien cuestionó el relato del actor sobre su paternidad. El deportista fue tajante al decir que "cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra". Icardi profundizó su crítica al sostener que "si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos" y remató diciendo que "cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película".

El conflicto sumó tensión cuando el jugador compartió una foto de un baño con la canción Ay, ay, ay de la China Suárez, aludiendo a una disputa de hace un año. En aquella ocasión, la actriz se había referido a Vicuña como el padre del año, término que los usuarios de redes transformaron en padre del baño. Frente a estas agresiones, la postura de Espasandín buscó generar un contrapunto de contención y afecto lejos del enfrentamiento público.