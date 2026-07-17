La novia del Colo Barco a Bellingham: "En la cancha se habla mejor, ¡muerto!"

El triunfo de Argentina sobre Inglaterra dejó una de las imágenes más viralizadas en las redes sociales debido al cachetazo en la nuca que Jude Bellingham le pegó a Valentín Barco en pleno festejo. El cruce se originó porque el futbolista argentino, quien fue suplente, celebró de forma desmedida el gol de Enzo Fernández frente a los británicos. Ante esta situación, el mediocampista de Inglaterra descargó su enojo contra el exjugador de Boca apenas terminó el partido.

Yaz Jaureguy, mujer de Barco, reaccionó de inmediato a través de sus plataformas digitales al observar la agresión y apuntó directamente contra el deportista inglés. La joven compartió el video de la agresión por la espalda y manifestó: "En la cancha se habla mejor, ¡muerto!".

La publicación generó múltiples comentarios entre los usuarios. Después del compromiso, Jaureguy mantuvo su postura, defendió su reacción inicial y respaldó públicamente a su marido frente a las críticas recibidas por su descargo.

Con tono irónico, la pareja del futbolista contestó a los cuestionamientos de los usuarios de internet: "No sabía de que de repente no se puede festejar los goles, pero sí avalar a un violento. Cambien de deporte si van a llorar tanto". La polémica extrafutbolística se sumó a las declaraciones previas que se habían emitido desde el lado británico antes del partido que decretó el pase de la Selección Argentina a una nueva final del Mundo.