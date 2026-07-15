La novia inglesa de Marcos Senesi reveló a qué selección apoyará

El enfrentamiento entre las selecciones de Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 ha generado una gran expectativa en los seguidores del futbol internacional, pero tambien ha construido un escenario singular para Marcos Senesi, defensor del conjunto albiceleste, y su pareja Kelci Rose Bowers.

La futbolista de 22 años, quien se desempeña en el Bournemouth femenino, viajo para acompañar al jugador argentino en la previa del trascendental partido programado en la ciudad de Atlanta, compartiendo de forma publica sus sensaciones ante este cruce directo.

"Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal. Es una situación única para mí. Por supuesto que ser inglés y llegar a semifinal es un logro loco y estoy súper orgullosa de mi país", expreso la deportista britanica a traves de sus redes sociales.

A pesar de la fuerte identificacion con su nacion de origen, la defensora explico como influye su relacion sentimental al momento de definir su postura en este compromiso deportivo.

"Mi pareja juega para Argentina así que en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar. Para mí, poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Abrazar la cultura en Argentina y publicar en mis redes sociales vistiendo la camiseta", detallo sobre su experiencia

durante el desarrollo de la competicion.

Desde la convocatoria de urgencia realizada por Lionel Scaloni para integrar a Senesi al plantel, Bowers se ha mostrado muy activa compartiendo imagenes con la camiseta celeste y blanca, acompañando de cerca el camino del defensor en el certamen.

Respecto de sus planes para el dia del encuentro, la futbolista concluyo: "Hay algo controversial sobre lo que voy a hacer. Voy a ir al partido, a disfrutar el juego y a respetar a ambos equipos. Voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego. Solo estaré allí para disfrutarlo".