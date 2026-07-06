Grupo Lorenzo presentó en San Juan la nueva generación de Citroën Berlingo, el utilitario liviano de la marca que llega renovado con mejoras en capacidad de carga, tecnología, confort y seguridad. El modelo ya está disponible en la provincia con precio promocional y financiación de hasta 36 meses con tasa 0%.

La nueva Berlingo está orientada principalmente al trabajo diario de pymes, empresas, flotas corporativas, servicios técnicos, distribución urbana y logística de última milla. Según destacaron desde la firma, el vehículo fue desarrollado bajo estándares industriales de Stellantis y mantiene la identidad de Citroën, pero con una base técnica pensada para mejorar la productividad y reducir costos de operación.

Más carga y cabina para tres

Entre sus principales características, la nueva Berlingo incorpora motor diésel HDi 1.6 Turbo de inyección directa Common Rail, con 92 CV y 230 Nm de torque. Además, ofrece una capacidad de carga de hasta 865 kilos y un volumen útil de 3,9 m³, lo que la posiciona entre las alternativas más amplias del segmento.

Otro de los puntos destacados es su cabina con capacidad para tres ocupantes, una prestación pensada para equipos de trabajo que necesitan trasladarse junto con herramientas, mercadería o equipamiento.

Tecnología y seguridad

La renovación también incluye pantalla táctil central de 10 pulgadas, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, volante multifunción con regulación en altura y profundidad, control y limitador de velocidad crucero, dirección eléctrica, frenos a disco en las cuatro ruedas y freno de mano eléctrico.

Además, cuenta con panel divisor y protecciones parciales en el área de carga, elementos destinados a preservar tanto el habitáculo como la zona de trabajo del vehículo.

Dónde conseguirla en San Juan

La nueva Citroën Berlingo ya se encuentra disponible en Citroën Lorenzo, concesionario oficial de Grupo Lorenzo, ubicado en Lateral Circunvalación Sur-Este 1575, San Juan.

Grupo Lorenzo cuenta con más de 25 años de trayectoria en el mercado automotor argentino y una fuerte presencia en Cuyo, con 17 sucursales, más de 600 colaboradores, centros logísticos y concesionarias oficiales de distintas marcas.