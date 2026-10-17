El robo de cuentas de WhatsApp se convirtió en una de las modalidades utilizadas por los ciberdelincuentes para acceder a información personal y realizar estafas. A través del número de teléfono, códigos de verificación y maniobras con tarjetas SIM, los delincuentes pueden intentar tomar el control de una cuenta sin necesidad de tener físicamente el celular de la víctima.

Aunque compartir un número telefónico no permite acceder directamente a las conversaciones, sí puede convertirse en el primer paso de un fraude. Según explicó David González, investigador de ESET Latinoamérica, el peligro aparece cuando los atacantes combinan ese dato con contraseñas filtradas, información personal o códigos de seguridad.

Una de las estrategias más frecuentes consiste en hacerse pasar por un conocido y solicitar un código de seis dígitos recibido por mensaje de texto. Con la excusa de que fue enviado por equivocación, intentan convencer a la víctima de compartirlo.

Si el usuario entrega esa información, el delincuente podría registrar la cuenta en otro dispositivo y dejar al titular sin acceso a WhatsApp.

Qué es el SIM swapping y cómo funciona esta estafa

Otra modalidad de fraude es conocida como SIM swapping, también llamada intercambio de SIM. Consiste en engañar a una compañía telefónica para transferir el número de una persona a una tarjeta SIM controlada por el estafador.

Para conseguirlo, los delincuentes pueden utilizar datos personales obtenidos de filtraciones o redes sociales y hacerse pasar por el titular de la línea.

Una vez que obtienen el control del número, comienzan a recibir llamadas y mensajes de texto destinados a la víctima, incluidos los códigos de verificación utilizados por aplicaciones, correos electrónicos y algunos servicios bancarios.

También existe una variante denominada fraude de portabilidad, mediante la cual los atacantes intentan trasladar el número a otra compañía telefónica sin autorización.

Las señales que pueden indicar que intentan robarte WhatsApp

Uno de los principales indicios es la pérdida repentina de señal en el celular, incluso cuando el equipo funciona correctamente y la tarjeta SIM continúa colocada.

Otra advertencia aparece cuando el usuario recibe códigos de verificación de WhatsApp que nunca solicitó o notificaciones sobre modificaciones en su línea telefónica.

También es importante desconfiar de mensajes que aparentan provenir de bancos, empresas o contactos conocidos y solicitan ingresar a enlaces desconocidos o compartir información privada.

Estos engaños pueden utilizarse para obtener contraseñas, códigos de seguridad o datos bancarios.

Cómo evitar que te roben la cuenta de WhatsApp

Los especialistas recomiendan incorporar medidas de seguridad para reducir el riesgo de sufrir este tipo de estafas.

La principal es activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, que permite establecer un PIN adicional para proteger el registro de la cuenta. También se recomienda asociar un correo electrónico de recuperación.

Otra medida es configurar un PIN para la tarjeta SIM y consultar con la compañía telefónica si ofrece protección contra cambios no autorizados de línea o portabilidad.

Además, es fundamental evitar compartir códigos de verificación, aunque quien los solicite asegure ser un familiar, amigo o empleado de una empresa.

Qué hacer si te robaron WhatsApp

Si una persona sospecha que perdió el control de su cuenta, debe intentar registrar nuevamente su número telefónico en WhatsApp para recuperar el acceso.

Cuando el celular también pierde señal de manera inesperada, es importante comunicarse inmediatamente con la empresa de telefonía para verificar si se realizó un cambio de SIM o una portabilidad no autorizada.

Asimismo, se recomienda advertir a familiares y amigos sobre la situación para evitar que los delincuentes utilicen la identidad de la víctima para solicitar transferencias de dinero o información personal.

La rapidez para actuar puede ser determinante para recuperar la cuenta y prevenir nuevas estafas.