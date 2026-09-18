River renovó la fachada del Monumental con una nueva tecnología LED instalada en el sector de la tribuna Sívori. La obra incorporó más de 1.000 metros de tiras de luces de alta eficiencia para iluminar una bandera de 157 metros con los colores del club.

El sistema cuenta con un tratamiento especial que permite mantener la intensidad del color rojo incluso durante el día. La nueva iluminación se suma a las distintas modificaciones que River viene realizando en su estadio.

Los trabajos en el campo

La renovación de la fachada se realizó en paralelo con los trabajos sobre el campo de juego del Monumental. El césped volvió a ser híbrido, con una composición de 95% natural y 5% sintética, y se utilizaron semillas importadas para mejorar su resistencia y rendimiento.

La puesta a punto del terreno tuvo algunas dificultades por las lluvias, las bajas temperaturas y el calendario de recitales. Para acelerar el crecimiento del césped, River incorporó equipos de iluminación artificial que favorecen la fotosíntesis en sectores determinados y complementan el sistema de calefacción.

Tres partidos en el estadio

El Monumental tendrá tres partidos durante las próximas semanas que servirán para evaluar el resultado de los trabajos realizados. El primero será este sábado, cuando River reciba a Huracán, y luego será escenario de dos encuentros de la Selección Argentina durante la fecha FIFA.

Uno de esos partidos tendrá como protagonista a Lionel Messi y será su despedida de la Selección Argentina. La nueva iluminación de la fachada será una de las novedades que presentará el estadio para esa jornada.