La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines afronta la recta final de su preparación para los World Skate Games, que se disputarán en octubre en Paraguay. En diálogo con DIARIO HUARPE, el entrenador Darío Giuliani fue contundente al referirse al objetivo de Las Águilas: Argentina tiene “la gran responsabilidad de ir por lo máximo”.

El seleccionado trabaja en los últimos detalles antes del comienzo de la competencia y Giuliani reconoció que son muchos los aspectos que todavía deben ajustar. “Ya estamos en la recta final”, explicó el entrenador, quien consideró que los nervios de esta etapa son lógicos y aseguró que el equipo llegará en buena forma.

Un grupo con España como gran desafío

Argentina integrará el Grupo A junto a Suiza, Francia, España y Chile, una zona que tendrá como uno de sus principales desafíos el enfrentamiento con el seleccionado español. Para Giuliani, España es “el otro gran candidato” y por eso remarcó la necesidad de que Las Águilas estén muy concentradas.

El debut argentino será el domingo 4 de octubre ante Suiza, desde las 20 horas. Luego enfrentará a Francia el lunes 5 a las 15:30, a España el martes 6 desde las 20 y cerrará la fase clasificatoria el jueves 8 frente a Chile, también a las 20.

Giuliani y la presión de ser protagonistas

El entrenador explicó que las jugadoras conocen perfectamente la responsabilidad que tienen por representar a Argentina. “Las jugadoras saben perfectamente la responsabilidad que cargan”, afirmó Giuliani al referirse a la presión que implica afrontar el Mundial como candidato.

El camino hacia el objetivo no será sencillo, ya que Argentina deberá enfrentarse con España durante la fase clasificatoria. “Sabemos que tenemos una obligación grande de jugar la final”, sostuvo el técnico, quien también señaló que, si se cumple ese objetivo, podría producirse nuevamente un cruce con el seleccionado español en la definición.

El trabajo entra en su etapa decisiva

Los últimos amistosos sirvieron como parte de una preparación que todavía tiene un componente físico. Giuliani explicó que el último encuentro se disputó la semana pasada y que durante el fin de semana previo y las dos semanas restantes el trabajo estará enfocado en “afinar la parte de hockey”.

El entrenador también destacó que Argentina observa lo que realizan otros seleccionados, aunque el foco principal está puesto en el propio equipo. “Argentina va enfocada en lo suyo”, aseguró, aunque reconoció que también siguen lo que ocurre con otros rivales.

Seis títulos y una nueva búsqueda

Las Águilas cuentan con seis títulos mundiales en su historia. En la última competencia disputada en Novara, el seleccionado consiguió la medalla de bronce después de derrotar 9-0 a Italia en el partido por el tercer puesto.

Ahora, el desafío será volver a estar en la pelea por el título en los World Skate Games de Paraguay. Giuliani remarcó que el presente del plantel muestra jugadoras de excelente nivel, que integran los mejores clubes y están muy bien físicamente. Además, el apoyo de la Confederación y también de Deportes del Gobierno de San Juan.

“Con respecto al Mundial, repito, la obligación de ser absolutamente protagonista”, afirmó el entrenador. Para Giuliani, las jugadoras están preparadas y tienen claro que deberán jugar de acuerdo con lo que pretende el equipo para intentar alcanzar la final.