La obra de la rotonda de Ruta 20 y Gorriti ya tiene cartel y anticipa el inicio de los trabajos

La esperada obra de la rotonda en la intersección de la Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en Santa Lucía, dio un nuevo paso con la colocación del cartel que anuncia el inicio de los trabajos. La señalización en el lugar marca el comienzo de una intervención largamente reclamada por vecinos y automovilistas, en un punto considerado uno de los más conflictivos del Gran San Juan por la cantidad de siniestros viales registrados en los últimos años.

La obra forma parte del plan de infraestructura vial impulsado por el Gobierno de San Juan y será ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en coordinación con Vialidad Nacional y la Dirección Provincial de Vialidad. La intervención fue posible luego de obtener la autorización nacional necesaria para actuar sobre una ruta nacional.

Un cruce con antecedentes de accidentes

La intersección de Ruta 20 y Gorriti es uno de los accesos más transitados al área metropolitana y concentra un importante movimiento de vehículos particulares, transporte de cargas y colectivos.

Durante años, vecinos y autoridades advirtieron sobre la peligrosidad del sector, escenario de numerosos accidentes, varios de ellos con consecuencias fatales. La construcción de una rotonda busca disminuir la velocidad de circulación y eliminar gran parte de los puntos de conflicto existentes.

Cómo será la obra

El proyecto contempla una rotonda urbana de 120 metros de diámetro, con seis ramales, doble carril de circulación y una calzada anular de 10 metros de ancho. Además, incorporará un delantal montable para facilitar el paso de camiones y vehículos de gran porte.

También incluirá:

Veredas peatonales de hormigón.

Sendas para peatones.

Señalización horizontal y vertical.

Obras de drenaje.

Sistemas de contención lateral.

Isletas canalizadoras para ordenar los movimientos vehiculares.

El proyecto prevé además el cierre de un acceso cercano a la intersección actual, con el objetivo de reducir maniobras riesgosas y mejorar la fluidez del tránsito. Según los estudios técnicos, la cantidad de puntos de conflicto pasará de 24 a solo 5, mejorando significativamente la seguridad vial.

Una obra esperada

La instalación del cartel de obra representa una señal concreta de que el proyecto comienza a materializarse, luego de meses de anuncios, elaboración técnica y trámites administrativos.

La rotonda no solo beneficiará a quienes circulan diariamente entre Capital, Santa Lucía y el este provincial, sino también a los vehículos que ingresan y egresan de empresas y comercios instalados en la zona, uno de los sectores con mayor tránsito pesado del Gran San Juan.