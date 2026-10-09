¿Qué queda de la humanidad cuando el mundo ya terminó? Esa es la pregunta que plantea ImproCalipsis, una propuesta teatral que llegará este viernes a San Juan con una historia de clones, mutaciones, recuerdos inexplicables y un científico encargado de reconstruir la civilización.

La función será el viernes 16 de octubre a las 21 en Molleja Fábrica Creativa. Las entradas anticipadas pueden conseguirse a través de las redes sociales de Sonámbula Producciones.

La propuesta parte de una premisa tan absurda como inquietante: el apocalipsis ya ocurrió y ahora comienza el verdadero problema. Con los recursos cada vez más limitados, reconstruir la humanidad no será una tarea sencilla.

Un mundo que terminó y ahora debe empezar de nuevo

En ImproCalipsis, un científico queda a cargo de una misión que parece imposible: volver a poner en marcha a la humanidad después de la desaparición del mundo que conocíamos.

En ese escenario aparecen clones, mutaciones y recuerdos que nadie debería tener. Cada uno de estos elementos forma parte de una historia en la que las respuestas parecen ser tan escasas como los recursos disponibles.

La propuesta juega justamente con las consecuencias de intentar reconstruir una civilización desde cero. El resultado promete combinar situaciones inesperadas con una mirada cargada de humor sobre un futuro que, en principio, no parece demasiado alentador.

Una invitación a entrar en el apocalipsis

La producción propone que el público se acerque a la función sin saber exactamente qué encontrará del otro lado. La propia convocatoria juega con la posibilidad de que reconstruir la humanidad no necesariamente signifique mejorarla.

“Vení a presenciar cómo intentamos reconstruir la humanidad. Total, peor que antes no podemos quedar... ¿o sí?”, plantea Sonámbula Producciones como parte de la presentación del espectáculo.

El tono de la propuesta también aparece en una advertencia ficticia de la producción, que menciona posibles “mutaciones”, “fallas en los clones” y “pérdida de recuerdos” como parte de las consecuencias de asistir al colapso de la civilización.

ImproCalipsis tendrá su función este viernes 16 de octubre a las 21 en Molleja Fábrica Creativa. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles mediante las redes sociales de Sonámbula Producciones.