La obsesión de Arana con su ex: “Si no es con ella, no quiero a nadie más”

Facundo Arana brindó una entrevista en la que profundizó sobre su situación sentimental actual y su vínculo con María Susini. A pesar de estar distanciados como pareja, el actor dejó en claro que el sentimiento permanece intacto. Durante la charla en el programa de El Nueve, reflexionó que "Cuando hay puro amor y lo hay, entonces separados o no separados, lo de estar separados o juntos es un detalle al lado de todo lo otro".

El intérprete analizó el significado de la distancia física en un vínculo afectivo. Según sus palabras, "¿Qué es estar separado? Si amás, amás. Lo que pasa es que ya te vuelvo a decir, a veces separado es peleado y no es lo que nos pasa, gracias a Dios, no es lo que nos pasó". En este sentido, remarcó que ambos se esfuerzan por mantener la armonía familiar. El artista aseguró que "Sí buscamos todo el tiempo que las cosas funcionen, sobre todo por nuestros hijos y, a esa misma altura, también por nosotros mismos".

Al ser consultado sobre la posibilidad de rehacer su vida con otra persona, Arana se mostró terminante. "Si no es con María, no quiero nadie más nunca más. No, olvidate. No, no", sentenció para descartar cualquier nuevo vínculo. Además, aprovechó el espacio para aclarar versiones que lo vinculaban a otra mujer recientemente. El actor explicó que "No, me pusieron de novio con una gran amiga", negando así los rumores de la prensa.

Finalmente, el protagonista de la obra Visitando al Sr. Green reafirmó que su corazón no está disponible para nadie más. Con firmeza, el actor concluyó diciendo que "Ya estoy enamorado. De María Susini. Ya lo saben. No me van a poder colgar". De esta manera, el artista confirmó que, a pesar de la nueva etapa que atraviesan, su elección sigue siendo la modelo.