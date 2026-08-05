El estreno de La Odisea, la adaptación escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan, volvió a poner en el centro de la conversación una de las obras fundamentales de la literatura occidental. El éxito de la película, que superó los 911 millones de dólares de recaudación mundial en 2026, también despertó el interés de nuevos lectores por el poema épico atribuido a Homero.

Para quienes terminaron la película con ganas de conocer más sobre Odiseo, sus aventuras y el mundo homérico, existe una amplia variedad de traducciones y estudios que permiten acercarse a la obra desde diferentes perspectivas.

El especialista en estudios clásicos e historia del mundo antiguo Bruno Alfonzo, becario del Conicet con lugar de trabajo en el LICH, profesor de la UNSAM y la USAL y PhD fellow en la University of Groningen, recomendó una serie de títulos para comenzar el recorrido.

La primera traducción argentina de La Odisea

Una de las primeras opciones señaladas por el investigador es la edición publicada por Colihue, traducida por la profesora Marta Alesso.

El especialista destacó que se trata de la primera traducción al español de La Odisea realizada en Argentina por una traductora argentina. La edición fue publicada hace poco más de un año y, aunque Alfonzo todavía no tuvo oportunidad de leerla, consideró importante remarcar la aparición de esta versión.

Gredos, una referencia para los lectores especializados

Para quienes buscan una aproximación más académica, Alfonzo recomienda la edición de Gredos, especialmente por su introducción a cargo del reconocido profesor Carlos García Gual.

Se trata de una colección utilizada habitualmente en ámbitos universitarios y considerada una referencia dentro de los estudios clásicos en español. La propuesta permite acercarse al poema no solamente desde la historia de Odiseo, sino también desde una perspectiva crítica y contextual.

“La cicatriz de Ulises”, para entender la narrativa homérica

El recorrido recomendado no se limita a las traducciones de la obra. Alfonzo también propone un texto clásico de la crítica literaria: el primer capítulo de Mímesis, de Erich Auerbach, titulado “La cicatriz de Ulises”.

El ensayo analiza la manera en que la narrativa homérica representa la realidad y propone una mirada más profunda sobre el modo de construir los relatos. Para el especialista, pese a los debates que generó a lo largo del tiempo, continúa siendo un texto fundamental para reflexionar sobre la narrativa de los poemas homéricos.

El mito del héroe y la construcción de Odiseo

Para comprender qué significa ser un héroe dentro de la tradición clásica, otra recomendación es El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura heroica, del profesor argentino Hugo Bauzá.

El libro estudia cómo se construye la figura heroica desde la Antigüedad y cuáles son las características que definen a estos personajes. Su lectura también permite observar por qué los modelos de héroe de la tradición clásica continúan apareciendo en la literatura y el cine contemporáneos.

“Muros de Troya, playas de Ítaca”, una puerta de entrada

Finalmente, para quienes buscan una lectura más accesible, Alfonzo recomienda Muros de Troya, playas de Ítaca, de Jacqueline de Romilly.

El libro aborda La Ilíada, La Odisea y los poemas homéricos de una manera amena y está pensado tanto para quienes recién comienzan a acercarse a estos textos como para lectores que buscan profundizar en su contexto histórico.

Según el especialista, se trata de una obra breve, sutil y de lectura amena, ideal para ingresar al universo de Homero sin necesidad de contar previamente con conocimientos especializados.

Con estas lecturas, el fenómeno cinematográfico de Nolan puede convertirse en el punto de partida para un recorrido mucho más amplio: desde las aventuras de Odiseo y la tradición del héroe griego hasta las formas en que, casi tres mil años después de su composición, La Odisea continúa inspirando nuevas interpretaciones en la literatura, el arte y el cine.

Si querés, también puedo convertirla en una nota más “cultural/curiosa” para portal, con el eje en “5 libros para leer después de ver La Odisea de Nolan”.