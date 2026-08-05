El éxito de La Odisea, la superproducción escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan, volvió a despertar el interés por uno de los mayores enigmas de la literatura universal: la verdadera identidad de Homero, tradicionalmente considerado el autor de La Ilíada y La Odisea.

La discusión, conocida como la “cuestión homérica”, lleva más de dos mil años sin una respuesta definitiva. Mientras algunos investigadores sostienen que existió un poeta llamado Homero, otros consideran que su nombre podría representar a generaciones de narradores que transmitieron oralmente las epopeyas hasta que fueron fijadas por escrito.

Quién fue Homero y por qué existen dudas

Las fuentes antiguas describen a Homero como un aedo, es decir, un poeta y cantor que transmitía relatos de manera oral. Sin embargo, no existen documentos contemporáneos que permitan confirmar con certeza quién fue, dónde nació o incluso si se trató de una única persona.

Distintas tradiciones lo ubicaron en lugares como Quíos, Esmirna o Colofón. Incluso en la Antigüedad existieron relatos que ponían en duda su identidad.

Para Bruno Alfonzo, especialista en estudios clásicos e historia del mundo antiguo, la discusión no nació con los investigadores modernos. “Esa es la gran discusión que, en realidad, ya había surgido en la Antigüedad y luego tuvo un revival entre los siglos XVII y XVIII”, explicó.

El especialista señaló que Aristóteles ya hacía referencia al debate en su Poética y que los filólogos de la Biblioteca de Alejandría comenzaron a analizar qué partes de los poemas podían atribuirse a Homero y cuáles podían ser incorporaciones posteriores.

La teoría de una tradición oral

Una de las principales hipótesis actuales sostiene que La Ilíada y La Odisea surgieron de distintas tradiciones orales que circularon durante generaciones.

“Probablemente estos poemas pertenecen a distintas tradiciones rapsódicas, es decir, a bardos que cantaban en público. Esas distintas canciones fueron circulando durante generaciones hasta que, en un momento determinado, se reunieron en una versión escrita”, explicó Alfonzo.

En la cultura griega arcaica, los aedos y rapsodas memorizaban los relatos y podían modificarlos o adaptarlos durante sus interpretaciones. Por eso, la idea de una única versión original resulta difícil de aplicar a obras construidas a través de siglos de transmisión oral.

La falta de un manuscrito original

Otro elemento que mantiene abierto el misterio es la ausencia de un manuscrito contemporáneo al supuesto Homero.

Una tradición sostiene que Pisístrato, tirano de Atenas, ordenó fijar por escrito una versión de los poemas en el siglo VI a. C. Otros investigadores consideran que la estandarización ocurrió recién en el siglo III a. C., con el trabajo de los eruditos de la Biblioteca de Alejandría.

Lo que se sabe es que existen fragmentos mucho más antiguos, pero los manuscritos completos más antiguos que llegaron hasta la actualidad son medievales. Entre ambos momentos hubo siglos de copias y transmisiones.

Un misterio de más de dos mil años

A más de 2.800 años de la composición de los poemas, la identidad de Homero continúa sin una respuesta definitiva. Para algunos investigadores fue un poeta excepcional; para otros, su nombre terminó convirtiéndose en el símbolo de una tradición de narradores que dio forma a las dos grandes epopeyas de la literatura occidental.

El fenómeno generado por la película de Nolan vuelve a poner esa discusión en primer plano y demuestra que, pese al paso de los siglos, el misterio sobre quién escribió realmente La Ilíada y La Odisea continúa vigente.