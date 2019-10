La OEA inicia la auditoría de los comicios y acordó algunos puntos con Mesa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) iniciaron hoy la auditoría sobre los resultados de las elecciones en Bolivia, acordada con el Gobierno, para determinar si existieron maniobras fraudulentas, en base a una serie de puntos pedidos por el candidato opositor, Carlos Mesa, que cuestiona la reelección del presidente Evo Morales.



El trabajo tendrá el apoyo del órgano electoral de Bolivia y estará a cargo de unas 30 personas, detalló el coordinador técnico del equipo, Arturo Espinosa, que anticipó que el resultado será público.



En un comunicado, la Secretaría General de la OEA detalló que el equipo lo integran, entre otros, abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.



El canciller de Bolivia, Diego Pary, explicó que una parte del equipo de la OEA llegó hoy mismo a La Paz y el resto llegará en los próximos días, por lo que "se están cumpliendo los cronogramas".



El ministro manifestó que el organismo internacional no está al servicio de ningún gobierno y expresó que el Ejecutivo boliviano confía en que la auditoría "aclare todas las dudas" que desparramó la oposición.



El trabajo se centrará en la verificación de cómputos, incluidas actas, papeletas y votos; del proceso, en aspectos informáticos y estadístico; y de la cadena de custodia de las urnas, según la nota.



"Estos puntos fueron expresados en conversación telefónica con el ex presidente Carlos Mesa, quien había expresado su acuerdo respecto a los mismos", explicó la OEA.



Adelantó además que "cuando todos los especialistas estén desplegados, se hará un llamado a partidos políticos, academia y sociedad civil para que entreguen la información y denuncias que consideren deben ser analizadas por los auditores".



En este contexto, el gobierno de España manifestó hoy que respaldará la auditoría de la OEA y señaló que "prestará" su "apoyo con recursos financieros y humanos", mediante un



comunicado de la Cancillería.



La opositora alianza Comunidad Ciudadana, que postuló a Mesa en los comicios del 20 de octubre, emitió un comunicado en que el reiteró que no acepta la auditoría, pese a que la OEA informó que acordó con el ex mandatario algunos puntos de la revisión.



El Ejecutivo "no ha permitido la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso", advirtió la CC.



Aún a la espera de esa auditoría, el órgano electoral de Bolivia volvió a rechazar las denuncias de fraude y a defender los resultados de los comicios.



En declaraciones a medios en La Paz, Idelfonso Mamani, uno de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), destacó que los resultados resisten cualquier auditoría. “Los números son sagrados y serán respetados, porque esa es la voluntad popular soberana", dijo Mamani, citado por la agencia EFE.



Mamani calificó de "distorsionada" la información en que se basan las denuncias de fraude, rechazó que el recuento provisional de votos fuera alterado y expresó que el órgano electoral no tiene "nada que ocultar", en contra de lo que denuncia la oposición.



Las sospechas crecieron al día siguiente de la votación del domingo 20 de octubre, cuando el cómputo provisional auguraba la victoria de Morales en primera ronda mientras que la noche anterior preveía un balotaje con Mesa.