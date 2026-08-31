La Sala de Periodistas acreditados en la Casa Rosada amaneció este lunes con sus cajones abiertos, escritorios revueltos y pertenencias alteradas, en un nuevo episodio de tensión que afecta las condiciones para el libre ejercicio de la prensa. El hecho motivó la intervención de la Policía Federal para recabar huellas y una denuncia formal que quedó radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

Los acreditados que ingresaron a cumplir sus tareas descubrieron que sus objetos personales habían sido revisados y movidos de lugar, además de registrarse el faltante de algunos alimentos en la heladera comunitaria.

Tras la alerta del personal policial de la comisaría ubicada en la Casa de Gobierno, cerca del mediodía se hizo presente el Departamento de Unidad de Búsqueda de Evidencia (DUBE) de la Policía Federal para realizar peritajes fotográficos y de rastreo de huellas.

Desde el Gobierno, el personal de la Casa Militar informó que la sala había permanecido con llave desde el viernes a las 18:30 hasta su reapertura el lunes a las 6:30, apuntando a que el acceso se habría producido en ese franja o por alguien con acceso autorizado, dado que el espacio perdió su custodia permanente y llave exclusiva tras las restricciones impuestas por la actual gestión.

El incidente ocurre en un contexto de marcadas restricciones de seguridad para los trabajadores de medios en la Casa de Gobierno —que incluyen controles estrictos de metales, registros de ingreso y restricciones de circulación— tras el antecedente del cierre temporal de la sala y denuncias previas desestimadas por la justicia.

El hecho generó un fuerte rechazo político e institucional. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados advirtiendo sobre la gravedad de las medidas que afectan la libertad de expresión. En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) emitieron comunicados exigiendo el pronto esclarecimiento del incidente y el respeto a la labor periodística.

El diputado Paulón consignó: “La Honorable Cámara advierte que estos hechos constituyen un nuevo y grave episodio que afecta las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la libertad de prensa y expresión, y manifiesta su profunda preocupación ante la percepción expresada por periodistas acreditados respecto de que la sucesión de restricciones y medidas adoptadas en la Casa Rosada configura un mensaje destinado a generar un clima de control e intimidación, incluso dentro de la propia Sala de Periodistas”.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó “su extrema preocupación por la violación de la seguridad de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada”, y Sipreba añadió: “volvemos a exigir que se respete el trabajo profesional, las condiciones históricas y la seguridad de las y los trabajadores de prensa acreditados en Casa de Gobierno”.

La Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA), en tanto, puntualizó que solicita “esclarecer el incidente registrado en la Sala de Periodistas Acreditados de la Casa Rosada, donde se habría producido la apertura de cajones de uso personal, la falta de algunos insumos y el desorden en pertenencias de periodistas”. Y agregó que “es necesario que se determinen las circunstancias y las responsabilidades correspondientes”.