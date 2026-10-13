La salud del papa León XIV genera expectativa a pocas semanas de su primera gira por Latinoamérica, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El pontífice, de 71 años, fue operado con éxito este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho. Aunque el Vaticano confirmó que la intervención se desarrolló sin complicaciones, su recuperación será determinante para cumplir con los compromisos internacionales previstos.

La preocupación está centrada especialmente en el viaje a la Argentina, donde se espera que León XIV llegue el próximo 8 de noviembre y permanezca hasta el 11. Por el momento, la Santa Sede no anunció modificaciones ni cancelaciones en el itinerario, pero la reciente intervención quirúrgica y los controles médicos posteriores mantienen la atención sobre la evolución del pontífice.

Durante la operación, realizada mediante una técnica videoasistida, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los estudios efectuados durante el procedimiento confirmaron que el nódulo detectado correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que ya había sido considerado entre las posibilidades durante las evaluaciones previas.

"La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", comunicó el Vaticano tras finalizar la cirugía.

El propio León XIV había anunciado el domingo 11 de octubre que debía someterse a una intervención luego de que los médicos detectaran una lesión pulmonar durante controles de rutina. En ese momento explicó que el nódulo se encontraba en una etapa temprana y bien localizado.

A raíz de la operación, las audiencias papales fueron suspendidas hasta el 20 de octubre. Además, el pontífice deberá permanecer internado aproximadamente una semana, mientras los especialistas evalúan su evolución y los resultados de estudios complementarios.

La agenda inmediata también incluye una audiencia internacional prevista para el 22 de octubre y un encuentro interreligioso por la paz el 27 en Asís. Su participación en estas actividades dependerá del proceso de recuperación.

En este contexto, la gira latinoamericana aparece como uno de los compromisos más importantes del calendario del Papa. La visita prevista a Uruguay, Argentina y Perú genera una expectativa especial entre los fieles, aunque todavía resta conocer si su evolución médica permitirá mantener la totalidad de las actividades programadas.

Por ahora, el viaje continúa previsto y no existe una comunicación oficial que indique su suspensión. Sin embargo, las próximas semanas serán decisivas para determinar si León XIV podrá concretar su recorrido por Sudamérica según el cronograma original.