El Boletín Oficial de San Juan publicó un edicto de cateo a nombre de Kopano Cobre S.A., la firma que opera el proyecto Filo Sur en la provincia. La presentación quedó registrada bajo el Expediente N° 1124-383-K-24 y comprende una superficie de 29,60 hectáreas en el departamento Iglesia.

Según el documento oficial, el pedido fue inscripto mediante la Resolución N° 73-DDM-25 de la Dirección de Despacho Minero del Ministerio de Minería. El área solicitada quedó delimitada mediante cuatro vértices consignados en coordenadas Gauss Krüger PGA 94.

De acuerdo con el edicto, la parcela identificada con la Nomenclatura Catastral N° 17-90-690210 tiene como poseedor al Gobierno de la Provincia de San Juan y no registra inscripción de dominio.

Los plazos establecidos

La publicación del edicto activa el procedimiento previsto para este tipo de solicitudes de exploración minera.

El documento dispone que el aviso sea publicado dos veces en el término de diez días en el Boletín Oficial y establece un plazo de 20 días para que quienes consideren afectados sus derechos formulen las presentaciones correspondientes.

Asimismo, la empresa deberá acreditar dentro de los 30 días haber cumplido con la publicación ordenada por la autoridad minera.

Kopano Cobre S.A. es la subsidiaria argentina de la minera canadiense Mogotes Metals, titular del proyecto Filo Sur, ubicado en el distrito minero Vicuña, uno de los principales polos de exploración de cobre de la cordillera sanjuanina.

La compañía desarrolla trabajos de exploración sobre objetivos de cobre, oro y plata y durante los últimos meses informó nuevos resultados de perforación en los sectores denominados Albor y Cruz del Sur.

En 2026, Mogotes Metals anunció además una inversión estratégica de Rio Tinto, que adquirió una participación minoritaria en la compañía y firmó acuerdos de colaboración técnica vinculados al avance de Filo Sur.

Qué es un cateo

El cateo constituye una de las primeras etapas del proceso minero y habilita la realización de tareas de exploración para determinar la existencia de recursos minerales en un área determinada.

La obtención de un cateo no implica la aprobación de un proyecto minero ni autoriza actividades de explotación, sino que otorga derechos para desarrollar trabajos de prospección y exploración dentro de los límites establecidos por la autoridad minera.