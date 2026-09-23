La opinión del Dibu Martínez sobre Messi que generó ruido en la Selección

A su llegada al aeropuerto de Ezeiza, Emiliano Martinez rompio el silencio sobre el evento tributo que tendra el capitan argentino con la camiseta nacional. Al ser abordado por los periodistas sobre el tema, el guardameta sorprendio a todos cuando lanzo: "La verdad pense que ya se habia retirado".

A pesar del impacto inicial de sus dichos, el arquero del Aston Villa recompuso la charla y manifesto buenos deseos para el 10: "Tener la posibilidad de retirarse aca en la Argentina es un sueño para el y trataremos que sea un lindo dia para el".

Despues de comunicar su salida del conjunto albiceleste el ultimo 31 de agosto, el delantero rosarino fue citado por Lionel Scaloni para disputar su ultimo encuentro frente al publico local. La cita confirmada sera el proximo 6 de octubre ante Benin en el estadio Monumental.

En la carta de despedida dada a conocer tras la final disputada el 19 de julio, el capitan habia expresado sus motivos: "Fue una decision que dolio y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre deje todo". Tambien aprovecho para agradecer a los hinchas por las dos decadas compartidas: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro".

Sobre la relacion interna del plantel, periodistas especializados remarcaron que el vinculo entre ambos referentes es de un respeto absoluto, aunque pertenecen a circulos de concentracion diferentes dentro del grupo.