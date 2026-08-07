Cada siete de agosto, una multitud de creyentes acude a templos y santuarios de la Argentina para manifestar su fe, dar gracias y presentar sus peticiones al patrono del pan y del trabajo. Esta venerada figura espiritual congrega a personas que atraviesan dificultades económicas, buscan empleo o desean expresar gratitud por sus bienes actuales.

Durante esta jornada, los asistentes concurren para solicitar la conservación o consecución de un empleo, además de pedir que no falte el alimento en sus hogares. Asimismo, las solicitudes abarcan cuestiones relativas a la salud, la protección del núcleo familiar y la fuerza necesaria para superar momentos complejos. La tradición remite a la confianza depositada por el santo en la Providencia y a su dedicación hacia las personas enfermas y necesitadas.

La oración dedicada al patrono:

“¡San Cayetano bendito, bendito San Cayetano!

Hoy, en el día de tu fiesta, vinimos para rezar ante tu Imagen sagrada porque confiamos en tu intercesión, porque necesitamos la cercanía de Dios.

Peregrinamos para renovar tu protección, para contarte de nuestras vidas: hay necesidades en nuestra gente, hay dolor en nuestros hermanos. Cuesta conseguir el pan y sentimos que nos quieren robar la esperanza.

Pero seguimos creyendo porque Dios NO defrauda, porque Dios NO abandona, porque Dios es fiel.

Padre Bueno, por intercesión de San Cayetano, te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos renueves la esperanza y que la caridad haga palpitar intensamente nuestro corazón porque queremos vivir en paz, ayudando y demostrando que aquí cada encuentro nos pone siempre en camino.

Amén”.