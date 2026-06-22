La organización Guinness World Records destacó este lunes que el futbolista argentino Lionel Messi sigue agrandando una carrera sin precedentes. Tras sus dos goles ante Austria en el Mundial 2026, el capitán argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 18 tantos.

Messi también posee el récord de partidos disputados en Mundiales, con 28 encuentros, una cifra que continúa aumentando en su sexta participación en el torneo internacional.

Además, el rosarino es el futbolista con más victorias en la historia de la competición. Hasta el momento acumula 18 triunfos con la selección argentina, superando a todas las figuras que pasaron por el certamen.

Otro de los registros que encabeza es el de minutos jugados. Messi suma 2.489 minutos en cancha a lo largo de sus participaciones mundialistas, una muestra de su vigencia y continuidad al más alto nivel.

“Todos los récords rotos por Lionel Messi hoy”, escribió Guinness World Records en sus redes sociales al enumerar las marcas alcanzadas por el argentino, y añadió: “Estamos presenciando la historia”.

A dos días de cumplir sus 39 años, Messi sigue ampliando una colección de récords que lo ubica entre los mayores íconos del deporte mundial y mantiene intacta su capacidad para marcar diferencias en la máxima competencia del fútbol.