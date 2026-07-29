La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan informa que, en adhesión al duelo dispuesto por las autoridades provinciales, suspende el Concierto de Cámara previsto para hoy, miércoles 29 de julio, a las 21:00 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

En la misiva, la institución musical, en nombre de todos sus integrantes, concluyó en su comunicado: “Acompañamos con profundo pesar a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a toda la comunidad sanjuanina en este difícil momento”.

La nueva fecha del concierto será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales. Además, desde la Universidad Nacional de San Juan, se emitió otro comunicado informando adhiriendo también al duelo establecido por el Gobierno de la Provincia. Suspenderá todas las actividades culturales por 72 horas y con bandera a media asta.



