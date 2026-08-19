La Orquesta Sinfónica del Centro de Creación Artística Orquestal de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ofrecerá este viernes 21 de agosto a las 21:00 un concierto de repertorio contemporáneo en la Sala TES, ubicada en Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia.

La función se enmarca en las actividades del IV Festival Internacional Cuyo Contemporáneo y estará bajo la dirección del maestro invitado Wolfgang Wengenroth. Las entradas son gratuitas y deben retirarse previamente de forma presencial en el recinto, con cupos limitados por capacidad de sala.

El programa elegido propone un recorrido por hitos de la música experimental e innovadora. La velada abrirá con Third Construction (1941) de John Cage, una obra icónica para cuatro percusionistas que explora sonoridades no convencionales combinando tambores, maracas y cencerros con objetos cotidianos como latas, quijadas y bambúes. Continuará con Móviles (2024), composición de cámara del argentino Santiago Santero basada en la variación continua de módulos sonoros bajo la influencia del concepto de "forma momento" de Karlheinz Stockhausen.

El cierre estará dedicado a In C (1964) de Terry Riley, obra germinal del minimalismo musical que articula 53 células melódicas ejecutadas libremente por el conjunto sobre un pulso constante en la nota do.

Con esta presentación, la orquesta universitaria busca acercar al público local producciones académicas enfocadas en las transformaciones del lenguaje musical de los últimos 80 años.