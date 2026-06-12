La oscura verdad de la pelea entre Rodrolfo Barili y Cristina Pérez

La histórica dupla de Rodolfo Barili y Cristina Pérez atraviesa un momento de distanciamiento tras décadas de éxito en la pantalla de Telefe. La información surgió en el programa Primicias Ya de América TV, conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, donde se detalló que el vínculo se deterioró significativamente luego de que la periodista decidiera abandonar el canal. Según trascendió, esta resolución no fue bien recibida por su compañero y gerente de noticias.

Baby Etchecopar fue el encargado de brindar precisiones sobre la interna que divide a los comunicadores. Al respecto, el conductor señaló que "Barili es gerente de noticias y se sintió mal cuando Cristina dejó el canal porque iba en desmedro del programa de ellos que andaba muy bien".

Esta partida, calificada como abrupta por priorizar su vínculo sentimental con Luis Petri, habría generado un fuerte malestar en el área informativa del canal. La tensión entre ambos quedó en evidencia durante la reciente entrega de los premios Martín Fierro, donde los protagonistas evitaron saludarse pese a haber compartido el aire por más de 20 años.

Etchecopar también se refirió a Lara Piro, actual pareja de Barili, y descartó cualquier motivo sentimental en el conflicto. Con ironía, el periodista comentó que "Si Lara se entera que pasó algo entre Rodolfo y Cristina, se termina el noticiero de Telefe. La noticia sería Barili: ‘Hombre castrado en Pilar’".

Para profundizar en el estado actual del trato, Etchecopar aclaró que para el entorno del conductor la periodista ya no es un tema relevante. "A Lara no le importa Cristina, no es un tema de conversación. A Rodolfo tampoco", afirmó el comunicador. No obstante, cerró con una declaración tajante sobre el sentimiento actual hacia la exconductora al asegurar que "No quieren ni que les hable de Cristina Pérez por un tema personal, no la quieren".