La oscura verdad de la separación de dos famosos tras años de relación

La confirmación sobre el final de la dupla que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos encendió los rumores de un supuesto conflicto entre ambos. Ante esta situación, se buscó la palabra directa de Adrián Pallares para conocer la verdad sobre su relación actual y saber si existía algún tipo de enojo o malestar con su compañero.

El periodista fue muy categórico al desmentir los trascendidos y aclaró que no hay ningún problema personal con Rodrigo Lussich. Con respecto a las versiones que circularon, Adrián Pallares sostuvo de manera tajante: "No. No estoy molesto ni dolido, lo que dijo Rodri es tal cual", haciendo referencia a que el final del ciclo responde estrictamente a una determinación del canal.

Por otra parte, Adrián Pallares descartó haber participado en reuniones por este motivo y llevó tranquilidad respecto a su continuidad en la pantalla chica. En este sentido, el conductor remarcó que su vínculo laboral con la señal sigue firme y aseguró: "Tengo contrato con América para todo el 2027".

Cabe recordar que el tema cobró gran repercusión mediática luego de que Rodrigo Lussich revelara en Blender los motivos de la separación. Según explicó ante José María Listorti, la decisión de finalizar la dupla el treinta y uno de diciembre proviene del canal, aunque reconoció su deseo personal de encarar la conducción en solitario.