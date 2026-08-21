La oscura verdad de la separación de La Joaqui y Luck Ra: “No se lo podía contar a nadie”

La relación amorosa entre los cantantes La Joaqui y Luck Ra ha llegado a su fin en medio de una serie de versiones cruzadas y revelaciones impactantes. En el programa televisivo LAM, el conductor Ángel de Brito expuso los pormenores de esta ruptura, afirmando que los hechos ocurridos eran de tal gravedad que la protagonista sentía que “no se lo podía contar a nadie”.

El conflicto principal habría tenido su origen durante un viaje que la cantante realizó a Europa con una expectativa afectiva muy alta, motivada por la propia pareja de ese entonces, quien se encontraba trabajando en España y le solicitó que viajara para reunirse con él. De acuerdo con el testimonio periodístico brindado en la emisión televisiva, “La Joaqui creyó que le iba a proponer matrimonio”.

Sin embargo, el arribo a territorio europeo no coincidió con lo planificado. Al llegar al aeropuerto, la artista descubrió que el músico no había asistido a recibirla, por lo cual se vio obligada a tomar un taxi por su cuenta y esperar unas dos horas en el destino final. El escenario posterior tampoco reflejó un reencuentro íntimo, ya que el cantante se encontraba rodeado de amistades. Según relató el conductor del programa, el joven de Córdoba “estuvo cuatro días de fiesta en fiesta, desayunando con vodka”.

Ante el desconcierto por el trato recibido tras realizar un viaje tan extenso, la cantante buscó explicaciones sobre los motivos reales de su invitación. Fue en ese momento cuando recibió una respuesta sumamente dolorosa por parte del músico. En el ciclo de espectáculos explicaron que “él le respondió que la llamó para que ella lo siguiera en esa fiesta. Que le gustaba esa vida y ella no se la podía dar”.

Frente a esta situación límite, la intérprete decidió interrumpir su estadía en el viejo continente y emprender un viaje hacia Costa Rica. Desde el aeropuerto de esa localidad, se puso en contacto telefónico con su círculo familiar para detallar la situación que acababa de atravesar.

A pesar de la distancia física establecida tras el quiebre de la pareja, los contactos telefónicos continuaron de una manera tensa. En la misma transmisión de LAM, se reveló que el cantante se comunicó nuevamente para exigirle absoluta reserva sobre lo sucedido en España. Al respecto, el conductor detalló que “y la llamó una noche medio enojado, amenazándola, diciéndole que no se le ocurra contar nada a nadie”.

Por último, el conflicto sumó un nuevo reclamo por cuestiones profesionales y de reputación dentro del ambiente artístico. De acuerdo con la información aportada, el cantante culpó a su expareja por el aparente aislamiento de otros integrantes de la industria musical, señalando que “él la llamaba para reclamarle que dos cantantes, dos colegas, lo habían cancelado por culpa de ella”.