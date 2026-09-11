Faltan pocos días para que comiencen los primeros exámenes del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026 y la dactilografía se convirtió en una de las principales preocupaciones de quienes buscan avanzar en el proceso.

En ese contexto, una herramienta creada por un sanjuanino comenzó a circular con fuerza entre los aspirantes que buscan entrenar su velocidad y precisión frente al teclado.

Se trata de una página creada por Luciano Núñez, especialmente pensada para practicar dactilografía y familiarizarse con una prueba en la que cada segundo cuenta. Para ingresar hay que acceder a lucianonunnez.com/dáctilo y comenzar los ejercicios.

La propuesta permite a los usuarios entrenar el tipeo antes de enfrentarse a la evaluación oficial y conocer cómo se desempeñan en relación con el tiempo disponible.

Cómo será la primera prueba

La instancia de dactilografía comenzará el lunes 14 de septiembre y corresponde a los inscriptos de la Primera Circunscripción Judicial. El examen se realizará en la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en calle Entre Ríos 33 Sur, Capital.

Los aspirantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario asignado y llevar el DNI. El cronograma puede consultarse a través del sitio oficial del Poder Judicial.

Según explicó el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, los postulantes serán organizados en grupos y tendrán entre 10 y 15 minutos de inducción para conocer el funcionamiento del sistema. Luego podrán realizar una prueba previa de dos minutos antes de afrontar el examen definitivo, que tendrá una duración de cuatro minutos.

Foto archivo del concurso 2022. (Gentileza)

Una carrera contra el tiempo

El objetivo de quienes se preparan no pasa solamente por escribir rápido. La precisión también resulta fundamental para evitar errores durante el tiempo establecido.

Por eso, durante estos días previos al examen, las herramientas de práctica se transformaron en una alternativa para ganar velocidad, acostumbrarse al teclado y llegar a la evaluación con mayor seguridad.

Quiénes rinden desde el lunes

La convocatoria que comienza el 14 de septiembre corresponde a los postulantes de la Primera Circunscripción Judicial. Los inscriptos de la Segunda Circunscripción, correspondiente a Jáchal e Iglesia, tendrán un cronograma que será informado posteriormente. Tampoco están incluidos en esta instancia los aspirantes con discapacidad.

Con la primera prueba a pocas horas de comenzar, la preparación frente al teclado se convirtió en una prioridad para miles de sanjuaninos que buscarán superar el primer filtro del concurso de ingreso al Poder Judicial.