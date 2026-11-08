El mundo xeneize volvió a gritar campeón en una noche cargada de emoción, temple y mística popular. Con una victoria por 1-0 frente a Defensa y Justicia, Boca Juniors selló la primera colocación en la Tabla Anual, se consagró Campeón de Liga y aseguró de forma directa su tan ansiado regreso a la Copa Libertadores.

Tras la conquista, el director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena sintetizó el sentir de la jornada: "Lo ganamos como le gusta a la gente, a lo Boca".

En un análisis sincero del trámite del partido, el entrenador reconoció la paridad frente al "Halcón de Varela". "Me gusta no sufrir tanto. Enfrente teníamos a un equipo que sabe lo que quiere; en el primer tiempo nos costó un poco, pero fuimos para adelante.

En el segundo tiempo fuimos con nuestro carácter y personalidad", explicó el DT, valorando la actitud de sus dirigidos en una definición apretada.

El triunfo tuvo un fuerte impacto emocional dentro del vestuario boquense. Entre las voces del plantel, Leandro Paredes reflejó la magnitud de la consagración al manifestar que "soñé toda mi vida con esto".

Por su parte, el "Vasco" destacó el esfuerzo físico y mental del grupo: "Este grupo ha pasado momentos difíciles, ha comido mierda y tiene que tratar de aprovechar y darle para adelante. Los chicos están terminando acalambrados, pero tienen corazón y los resultados se nos están dando".

Además de agradecer el respaldo incondicional de la hinchada que colmó la cancha, Arruabarrena dedicó unas palabras al proceso previo, mencionando la contribución de los futbolistas del primer semestre y el trabajo del exentrenador Claudio Úbeda.

En un gesto de deportividad dentro del ambiente del fútbol, el DT reveló que entre las primeras llamadas de felicitación que recibió se encontraban las de Leonardo Ponzio, Nicolás Diez y Jorge Almirón.

Sin margen para el descanso prolongado, el cuerpo técnico xeneize ya piensa en el cierre del calendario y en las competencias restantes. "Dentro de dos días, a volver a trabajar. No podemos hacer la plancha; tenemos que seguir buscando otro título y otros objetivos", concluyó el técnico con la mira puesta en mantener la racha ganadora.