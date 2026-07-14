Lionel Scaloni hablará este martes en conferencia de prensa en la previa del esperado partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La palabra del entrenador genera expectativa ante las dudas que todavía mantiene en el equipo titular.

El técnico argentino se presentará ante los medios desde las 19.30, hora argentina, en la sala de conferencias del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En ese escenario, la Albiceleste enfrentará este miércoles, desde las 16, al conjunto inglés por un lugar en la final.

La conferencia de Scaloni podrá seguirse en vivo a través de la pantalla de TyC Sports.

Expectativa por el equipo que enfrentará a Inglaterra

Una de las principales preguntas pasa por la formación que utilizará Argentina. Durante el Mundial, Scaloni evitó confirmar públicamente los once antes de los partidos, aunque en varias conferencias dejó algunas pistas sobre las decisiones que luego tomó en cancha.

Esta vez, la mayor duda aparece en el mediocampo. Rodrigo De Paul podría dejar la titularidad y dos futbolistas aparecen como posibles reemplazantes: Giuliano Simeone y Nicolás González.

Antes de hablar con los medios, la Selección Argentina realizará su último entrenamiento en Atlanta. La práctica será clave para trabajar aspectos tácticos y terminar de definir la estrategia para enfrentar a Inglaterra.

El plantel venía de realizar tareas regenerativas y ejercicios de menor intensidad tras el exigente triunfo por 3-1 frente a Suiza, por los cuartos de final.

El cruce con Inglaterra y la histórica rivalidad

Otro de los temas que podría aparecer durante la conferencia será la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra. El nuevo enfrentamiento volvió a despertar recuerdos del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona convirtió dos de los goles más recordados de la historia de la competencia.

Aquel partido se disputó cuatro años después de la Guerra de Malvinas y, desde entonces, cada cruce entre ambas selecciones genera una expectativa especial.

Sin embargo, Scaloni ya buscó bajar la tensión alrededor del encuentro y fue contundente al referirse a la semifinal: “Es solo un partido de fútbol”.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles desde las 16 en Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026.