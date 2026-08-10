El Gobierno de San Juan informó que continúa restringido temporalmente el ingreso a la Pampa del Leoncito, en Barreal, departamento Calingasta, debido a las precipitaciones registradas y al estado actual del terreno.

La medida busca preservar el Barreal Blanco, un sitio de gran valor patrimonial, paisajístico y turístico. Su superficie arcillosa es especialmente vulnerable cuando permanece húmeda y el paso de vehículos puede dejar huellas profundas y provocar daños difíciles de revertir.

Estiman otros 30 días de espera

De acuerdo con las autoridades, la cantidad de agua acumulada y las condiciones propias de la temporada hacen necesario esperar aproximadamente 30 días para que el terreno recupere las condiciones adecuadas. La fecha de reapertura no está definida y dependerá de la evolución climática y del secado natural de la superficie.

Mientras continúe vigente la restricción, se reforzarán las tareas de prevención y concientización para evitar que visitantes ingresen con vehículos al sector protegido.

Habrá información en el acceso

En los próximos días se instalará un nodo informativo en el ingreso a la Pampa del Leoncito. Allí se brindará información a turistas, visitantes y residentes sobre el estado del Barreal Blanco y los motivos de la prohibición.

El objetivo será explicar el impacto que genera la circulación de vehículos cuando el terreno está mojado y remarcar la importancia de respetar sus tiempos naturales de recuperación.

Desde la Dirección de Patrimonio Cultural solicitaron respetar las indicaciones establecidas para proteger este espacio emblemático de San Juan.

La medida apunta a conservar el Barreal Blanco para que continúe siendo uno de los principales atractivos naturales y turísticos de Calingasta y pueda ser disfrutado por las futuras generaciones.