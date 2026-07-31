El Gobierno de La Pampa presentó un proyecto para crear una tasa vial destinada a los camiones de carga pesada que atraviesan la provincia rumbo a Vaca Muerta. La iniciativa busca obtener recursos para reparar y mantener las rutas provinciales, cada vez más deterioradas por el intenso tránsito vinculado a la actividad petrolera.

La propuesta fue impulsada por la gestión del gobernador Sergio Ziliotto y ya fue enviada a la Legislatura provincial. De aprobarse, alcanzará a los vehículos de cinco o más ejes provenientes de otras jurisdicciones, mientras que los transportistas radicados en La Pampa que ya tributan el Impuesto Automotor quedarán exceptuados del pago.

Actualmente, alrededor de 1.200 camiones por día cruzan territorio pampeano transportando arena destinada a las operaciones de fractura hidráulica en Vaca Muerta. A ese flujo se sumó en los últimos años la circulación de bitrenes, lo que incrementó el desgaste de la infraestructura vial.

Cómo se distribuirá lo recaudado

El proyecto contempla la creación de un Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, al que se destinará el 90% de la recaudación obtenida por la nueva tasa. El 10% restante será distribuido entre los municipios pampeanos para financiar obras de infraestructura vial.

Desde la provincia sostienen que muchas empresas eligen circular por rutas provinciales debido al deterioro que presentan varios corredores nacionales. Como consecuencia, caminos como las rutas provinciales 1, 14 y 18 registran un volumen de tránsito muy superior al previsto cuando fueron construidos.

El planteo también se produce en medio de las negociaciones entre La Pampa y el Gobierno nacional por el mantenimiento de la red vial. La administración provincial reclama mayores recursos para afrontar el impacto que genera el crecimiento de la actividad logística vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.