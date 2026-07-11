La pareja de famosos que está a punto de separarse: "Estoy sola"

Melody Luz decidió hablar para despejar las dudas que surgieron en torno a su vínculo con Alex Caniggia. La bailarina había compartido un mensaje que alertó a sus seguidores al mencionar que enfrentaba los preparativos del festejo de su hija sin compañía. Ante las diversas interpretaciones de una posible ruptura, la artista utilizó sus redes sociales para brindar el contexto real de su situación actual.

La controversia comenzó cuando ella publicó que "Estoy sola para organizarle el cumple y se me está por colapsar el cerebro", lo que generó una ola de mensajes de apoyo y preguntas sobre su estado civil. Frente a la repercusión, la joven agradeció a su comunidad virtual y expresó que "Gracias a todos los que me estuvieron pasando data, de a poco los estoy leyendo", en relación a las recomendaciones recibidas para el evento.

La explicación sobre la ausencia del padre de su hija radica exclusivamente en compromisos laborales. La bailarina aclaró que "Digo que estoy sola porque Alex está de viaje trabajando, está incomunicado. No les puedo decir dónde ni qué está haciendo, pero aunque no lo puedan creer, está trabajando",. Según sus palabras, el mediático se encuentra realizando tareas que le impiden mantener un contacto fluido en este momento.

A pesar del esfuerzo que implica la organización integral del festejo de la pequeña Venezia, la madre se mostró optimista frente al desafío. Melody Luz concluyó su descargo señalando que "Está buenísimo, pero a la vez me tengo que hacer cargo de un montón de cosas yo sola para el cumple... pero yo puedo". De este modo, descartó cualquier tipo de conflicto interno en la pareja y atribuyó el distanciamiento físico a una situación meramente profesional.