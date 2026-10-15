La pareja de famosos que está en plena crisis y se habla de separación

La China Suárez y Mauro Icardi decidieron armar las valijas y viajar rumbo a Miami junto a los tres hijos de la actriz, en medio de un clima bastante convulsionado. El traslado se concretó luego de que el futbolista protagonizara una nueva controversia con Wanda Nara por la tenencia de su hija menor, lo que generó un revuelo total en los medios.

Una vez instalados en Estados Unidos, una imagen de la actriz recorriendo una tienda económica de ropa se volvió viral y desató todo tipo de especulaciones sobre sus finanzas. "La China, en Primark Miami. ¿Se ve que estan ahorrando, no?", señalaron desde una cuenta en redes, abriendo un intenso debate sobre el pasar económico del deportista.

Más allá de los comentarios por las compras accesibles, la pareja viajó en primera clase y planea continuar su recorrido hacia México junto a la familia. Además, se supo que Benjamín Vicuña autorizó el traslado con una condición estricta: "Aceptó el permiso con la condición de que al regreso los chicos tengan escolaridad en Buenos Aires".