La pareja de famosos que se había separado, pero se los vio juntos otra vez

Las versiones en torno a la relación entre Sofi Martínez y Diego Leuco se reactivaron durante los últimos días tras la confirmación de que compartirán la conducción de La Peña de Morfi. La presencia de la expareja al frente del ciclo televisivo generó especulaciones sobre la química y la actualidad de su vínculo personal.

Diversas figuras de los medios analizaron la situación. Marina Calabró señaló que la cercanía pública podría formar parte de una estrategia de promoción para el programa, aunque mencionó informaciones de terceros sobre un posible acercamiento privado. En ese sentido, la periodista expresó: "Ustedes ya conocen mi máxima de vida. Nada menos erótico que un ex… Barbano dijo que Leuco había pernoctado con Sofi Martínez. ¿Puedo decir algo? Están vendiendo La Peña de Morfi".

Por su parte, Guido Záffora planteó una postura diferente respecto al estado del vínculo entre los comunicadores. El periodista sostuvo: "Para mí hacen el amor desenfrenadamente, yo entiendo que hacer el amor con un ex es súper perjudicial, no hay que hacer el amor con ex, es peligroso".

Asimismo, añadió sobre la continuidad del contacto entre ambos: "Para mí también están vendiendo La Peña, para mí nunca cortaron vínculo. A ellos les costaba hablar de uno y del otro, intentaron en un momento cortar, y yo siempre siento que hay una persona en la pareja, uno de los dos, que siempre está más involucrado".

Finalmente, el propio panelista reflexionó sobre los efectos de este tipo de dinámicas tras un quiebre sentimental. Respecto a las diferencias en los sentimientos de las partes, Záffora concluyó: "Entonces, cuando uno está más involucrado que el otro y vos no lo digo ni por Leuco ni por, en general, llevas alguna expectativa, y ahí es difícil porque después la terminas pasando mal".