La particular torta que Emilia Mernes eligió para festejar su cumpleaños

Emilia Mernes celebró sus 30 años con un evento multitudinario lleno de sorpresas junto a su pareja Duki y sus amigos Nicki Nicole, Julieta Poggio, Marti Benza y Lizardo Ponce. La artista entrerriana decidió organizar un festejo temático después de haber tenido una cena íntima previa con sus familiares y allegados más cercanos.

La protagonista de la noche impactó a todos los presentes al lucir un disfraz de Medusa compuesto por un atuendo negro y violeta decorado con escamas, serpientes y un tocado con víboras. El look de Emilia Mernes se completó con maquillaje lila, brillos corporales, uñas oscuras y cabello largo con mechones blancos.

El gran centro de atención del evento fue la torta personalizada que representaba un torso femenino inspirado en la figura y en la vestimenta característica de Emilia Mernes. La creación pastelera llevaba un corset negro con detalles plateados, correas con hebillas y plumas azules y violetas que sorprendieron a los invitados.

Las imágenes viralizadas en las redes sociales mostraron a Emilia Mernes soplando las velas en medio de un ambiente decorado con luces violetas y tonos oscuros al estilo Halloween. La velada de 30 años reunió a destacadas figuras del ambiente artístico que disfrutaron de la música y el gran despliegue visual.