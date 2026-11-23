La previa de la noche cuartetera de la Fiesta Nacional del Sol reunió a grupos de amigos y familias que llegaron al Estadio Bicentenario para disfrutar de los espectáculos. Durante una recorrida de DIARIO HUARPE, los asistentes contaron cuáles eran sus artistas favoritos y qué expectativas tenían antes del comienzo de los shows.

La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y DesaKTa2 estaban entre los nombres más esperados por el público. Algunos llegaron especialmente para ver a uno de ellos, mientras que otros tenían previsto quedarse durante toda la programación musical.

DesaKTa2, uno de los favoritos del público

Entre los grupos entrevistados hubo seguidores que manifestaron su entusiasmo por la presentación de DesaKTa2. Lara y Cristiana contaron que tenían previsto disfrutar de todos los espectáculos, aunque reconocieron que su preferencia estaba puesta en la banda cuartetera.

Cuando les preguntaron qué les dirían a sus integrantes, respondieron entre risas: "Es irreproducible lo que les podemos llegar a decir, pero nada, que los estamos esperando". También tuvieron palabras de admiración para Ángela Leiva, a quien describieron como una artista con "un bozarrón tremendo".

Otra familia que llegó al estadio también manifestó su fanatismo por DesaKTa2. Uno de sus integrantes expresó: "Que los queremos mucho, que son unos cracks, y que casi todos los días los escuchamos, así que forman parte de nuestro día habitual".

La Pepa y Ángela Leiva también tienen sus seguidores

La Pepa Brizuela fue otro de los artistas elegidos por quienes llegaron al Bicentenario. Un grupo de amigos que asistió acompañado por familiares, entre ellos una visitante de Mendoza, contó que tenía previsto disfrutar de su presentación y quedarse también para los otros shows.

Por su parte, un grupo de amigas expresó su entusiasmo por Ángela Leiva y destacó especialmente su voz. Al ser consultadas sobre qué le dirían a la cantante, respondieron: "Que es una genia, que canta hermoso, le gusta mucho su voz".

Los precios y los medios de pago, entre las consultas

Además de la expectativa por los recitales, DIARIO HUARPE consultó a los asistentes sobre los precios de los productos dentro del estadio y las posibilidades de realizar pagos. Las respuestas fueron diferentes: mientras algunos consideraron que los valores estaban bien, otros señalaron que eran elevados.

"Un poquito carito, pero bueno", comentó una de las entrevistadas. En otro grupo familiar fueron más contundentes y calificaron los precios como "excesivos", por lo que contaron que habían comido antes de llegar para prepararse para disfrutar de los espectáculos.

Respecto de los medios de pago, los entrevistados consultados aseguraron que no habían tenido inconvenientes con la conexión ni con las billeteras virtuales. "No, ninguno", respondieron desde una de las familias, mientras que otro grupo destacó que todo había funcionado de manera excelente.

Así, entre el entusiasmo por sus artistas favoritos, las reuniones de amigos y los preparativos para disfrutar de los recitales, el público comenzó a vivir la previa de la noche cuartetera en el Estadio Bicentenario. La música y el encuentro fueron los protagonistas de la espera antes de los espectáculos.