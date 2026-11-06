El Estadio San Juan del Bicentenario volvió a vestirse de fiesta para albergar una noche decisiva del fútbol local. Más allá de la tensión en el campo de juego y la definición del campeonato, la verdadera pasión se vivió en las tribunas, donde las familias, los amigos y los más pequeños le pusieron la cuota indispensable de color, aliento y emoción.

Desde bien temprano, las banderas, las camisetas verdinegras y los rostros iluminados por la ilusión le dieron vida a las gradas del gigante de Pocito. Para que nadie se quede afuera de esta cobertura especial, la cámara de DIARIO HUARPE recorrió cada rincón del estadio y registró los mejores momentos de los hinchas para la clásica sección "Buscate".

La ilusión pegada al alambrado

Si hay algo que caracteriza a las grandes noches del fútbol sanjuanino es el entusiasmo infaltable de los chicos. Apenas ingresaron a la tribuna, los hinchas más jóvenes no dudaron en correr directo hacia el alambrado olímpico para no perderse ni un solo detalle del calentamiento ni del ingreso de los equipos.





La fiesta fue completa en las plateas y populares. Familias enteras se hicieron presentes para disfrutar de un espectáculo deportivo inolvidable, con mamás, papás y bebés luciendo sus pilchas para hacerle el aguante al equipo de sus amores.

El clima festivo se sintió en cada cántico, en los abrazos previos al pitazo inicial y en el aliento incondicional que bajó de las tribunas durante toda la jornada.