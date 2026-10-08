La Pastoral de San Juan junto al Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral Arquidiocesano lanzaron la propuesta para quienes viajen a la visita del Papa León XIV. Quienes vamos al encuentro nos vamos a reconocer por esta gorra, indicaron para destacar la importancia del accesorio que unificará a los peregrinos sanjuaninos.

El valor fijado para cada unidad es de $5.000 y se abona mediante la plataforma Mercado Pago. Los compradores recibirán la prenda junto a su grupo correspondiente de parroquia, colegio o movimiento, o bien podrán retirarla de manera presencial en la sede del Arzobispado.

La entrega estará disponible a partir del 25 de octubre y la solicitud debe gestionarse a través del enlace https://arzobispadosanjuan.ar/gorras/. La iniciativa facilita la organización previa de la delegación local ante este evento histórico junto al Santo Padre León XIV.