La Peatonal de San Juan tendrá una gran suelta de libros este martes

La Peatonal de San Juan será escenario este martes 8 de septiembre de una nueva edición de la Gran Suelta de Libros “Maestro de América”, una propuesta que busca promover la lectura y facilitar el acceso a distintos ejemplares de manera gratuita.

La actividad se desarrollará de 9:30 a 12:30, en la intersección de Peatonal Rivadavia y Tucumán, donde se dispondrán miles de libros para que vecinos y visitantes puedan recorrer la propuesta, elegir un ejemplar y llevárselo.

Libros para que sigan circulando

La iniciativa tiene como eje la circulación de libros y el acercamiento de la literatura a la comunidad. Los asistentes podrán seleccionar entre una amplia variedad de ejemplares y convertirse en parte de una propuesta que busca que las historias continúen pasando de lector en lector.

Además de la suelta de libros, durante la jornada se desarrollarán distintas actividades culturales, destinadas a acompañar la propuesta y generar un espacio de encuentro alrededor de la lectura.

La actividad se realizará en un sector céntrico y de circulación habitual, con el objetivo de acercar los libros directamente a quienes transiten por la Peatonal durante la mañana.