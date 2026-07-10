La pelea de Ángel de Brito y América que lo podría dejar fuera del canal

Ángel de Brito protagonizó un nuevo cruce público con las autoridades de América TV a raíz de la difusión de un contenido en redes sociales. El conductor de LAM expresó su malestar al observar cómo el perfil oficial de la emisora presentó una entrevista realizada a Julieta Prandi.

En dicha publicación, el responsable de la comunicación digital del canal calificó la actitud de la modelo como "el enojo" de la conductora, a pesar de que en las imágenes se la veía relajada desmintiendo su supuesta separación.

Ante lo que consideró un titular "mentiroso", el periodista no ocultó su indignación este 10 de julio y reaccionó con una marcada ironía. De Brito utilizó su cuenta personal para cuestionar directamente a la empresa y preguntó "¿Y quién dijo que estaba enojada @AmericaTV? ¿Está tuiteando Canal 9?". Esta respuesta evidenció su habitual postura de decir lo que piensa sin filtros, incluso cuando las críticas se dirigen hacia el medio de comunicación donde trabaja.

Esta no es la primera ocasión en que el comunicador expone diferencias con el canal de manera abierta. En etapas anteriores, solía reclamar por la falta de presupuesto para renovar la escenografía o por sentir que a su equipo no se los "cuidaba" de la misma forma que a otros programas.

Si bien la situación se había estabilizado en el último tiempo, este episodio demostró que en América saben que si él tiene algo para exponer, "lo hará sin dudarlo" como ocurrió esta semana.