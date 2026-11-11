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La pelea de la China Suárez con la hija de Icardi que provocó el escándalo

Un tenso cruce entre la China Suárez y Francesca Icardi desató la furia de Mauro Icardi en medio de un conflicto policial.

POR REDACCIÓN

Francesca Icardi reveló el tenso cruce con la China Suárez.

La trágica jornada ocurrida en Nordelta involucró de manera directa a la China Suárez, Francesca Icardi, Mauro Icardi y Wanda Nara. El grave conflicto trascendió el ámbito de la farándula para convertirse en una causa policial tras un operativo en la vivienda. La hija mayor del futbolista y la conductora relató detalles impactantes sobre el episodio violento que derivó en una denuncia formal por lesiones leves.

El conflicto comenzó el viernes 6 cuando el deportista se presentó sin aviso en el colegio para retirar a la menor durante un examen. Con el correr de las horas la tensión aumentó mientras la niña enviaba mensajes desesperados a su madre. El enfrentamiento escaló rápidamente a discusiones subidas de tono, tirones de pelo y agresiones físicas dentro de la propiedad.

La situación se tornó aún más dramática cuando la China Suárez intentó intervenir para abrazar a la pequeña de 11 años. La menor rechazó el gesto de forma contundente al dudar de sus intenciones. Marina Calabró detalló que la respuesta de la niña fue: "¿Qué sabes lo que me pasa si vos no estabas? ¿Qué sabes? ¿Qué venís a opinar si no estuviste?".

Ese rechazo provocó una reacción desmedida en el jugador, quien insultó a su propia hija llamándola estúpida y mala persona. El padre se posicionó a favor de su pareja al interpretar la actitud como una falta de respeto. Tras la denuncia correspondiente, las autoridades intervinieron y fijaron una restricción perimetral que le impide al deportista acercarse a la menor.

La niña explicó en su testimonio que la actriz suele respaldar los actos del padre y acusarla de no decir la verdad. El dramático episodio finalizó cuando Wanda Nara llegó al lugar junto a Martín Migueles y la policía. La menor abandonó la residencia descalza y sumida en un profundo estado de angustia.

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