La pelea de la China Suárez con la hija de Icardi que provocó el escándalo

La trágica jornada ocurrida en Nordelta involucró de manera directa a la China Suárez, Francesca Icardi, Mauro Icardi y Wanda Nara. El grave conflicto trascendió el ámbito de la farándula para convertirse en una causa policial tras un operativo en la vivienda. La hija mayor del futbolista y la conductora relató detalles impactantes sobre el episodio violento que derivó en una denuncia formal por lesiones leves.

El conflicto comenzó el viernes 6 cuando el deportista se presentó sin aviso en el colegio para retirar a la menor durante un examen. Con el correr de las horas la tensión aumentó mientras la niña enviaba mensajes desesperados a su madre. El enfrentamiento escaló rápidamente a discusiones subidas de tono, tirones de pelo y agresiones físicas dentro de la propiedad.

La situación se tornó aún más dramática cuando la China Suárez intentó intervenir para abrazar a la pequeña de 11 años. La menor rechazó el gesto de forma contundente al dudar de sus intenciones. Marina Calabró detalló que la respuesta de la niña fue: "¿Qué sabes lo que me pasa si vos no estabas? ¿Qué sabes? ¿Qué venís a opinar si no estuviste?".

Ese rechazo provocó una reacción desmedida en el jugador, quien insultó a su propia hija llamándola estúpida y mala persona. El padre se posicionó a favor de su pareja al interpretar la actitud como una falta de respeto. Tras la denuncia correspondiente, las autoridades intervinieron y fijaron una restricción perimetral que le impide al deportista acercarse a la menor.

La niña explicó en su testimonio que la actriz suele respaldar los actos del padre y acusarla de no decir la verdad. El dramático episodio finalizó cuando Wanda Nara llegó al lugar junto a Martín Migueles y la policía. La menor abandonó la residencia descalza y sumida en un profundo estado de angustia.