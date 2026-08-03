La pelea de la China Suárez e Icardi que podría terminar en separación

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez atraviesa un momento de alta exposición tras haber compartido un fin de semana familiar con los hijos de la actriz. Sin embargo, lo que parecía una etapa de absoluta armonía se vio interrumpida por una información que vincula el futuro profesional del delantero con el fútbol local. El principal punto de conflicto surgió a partir de una propuesta deportiva que no habría sido del agrado de la artista debido a su histórica simpatía por otros colores.

Según trascendió en las últimas horas, el atacante habría sido ofrecido a Boca Juniors, club que se encuentra en la búsqueda activa de un delantero de jerarquía para reforzar su plantel. Esta posibilidad generó una reacción inmediata en su pareja.

El periodista Juan Etchegoyen brindó detalles sobre la situación a través de un mensaje público donde afirmó que es un "Comunicado del día sobre el Wanda GATE. Si, Maurito sigue sin club pero ahora parece que si es opción jugar en Argentina. Fue ofrecido a Boca y la China está indignada porque es de River. Les armé el finde a todos los colegas. Citen bye".

Aunque las charlas se habrían dado en un marco informal y no existe una confirmación oficial de las negociaciones, el ruido mediático impactó en el entorno de la pareja. Cabe recordar que Icardi viene de desempeñarse en el Galatasaray de Turquía, donde obtuvo varios títulos a pesar de haber perdido protagonismo durante la última temporada. Ante los rumores de su posible llegada al país, la actriz también utilizó sus plataformas para enviar señales de unidad con la frase "No pueden con nosotros…", en medio de un clima tenso que incluye provocaciones externas.

De hecho, el contexto se vuelve más complejo por las críticas de Wanda Nara, quien recientemente calificó al futbolista como un "Padrazo de nenes ajenos" al ver las imágenes de la familia ensamblada. Pese a las especulaciones sobre un regreso a la liga argentina, el representante del jugador había manifestado anteriormente que el deportista "no tenía ningún tipo de interés de jugar en Argentina", dado que su deseo prioritario siempre fue retornar al fútbol de Italia.

En ese sentido, existen conversaciones avanzadas con el club Como de la serie italiana, institución donde también militan otros futbolistas argentinos como Nico Paz y Máximo Perrone. Mientras el mercado de pases sigue abierto, la incertidumbre sobre el próximo destino de Icardi se mantiene, dividida entre la posibilidad de cumplir con el anhelo de jugar en Europa o enfrentar el descontento de su novia si decide aceptar una oferta en el fútbol local que choque con sus sentimientos deportivos.