La pelea de Wanda Nara y la China Suárez que casi termina a las piñas

La conductora de América TV, Yanina Latorre, reveló detalles de la feroz pelea que protagonizaron Wanda Nara y la China Suárez en medio del escándalo de Nordelta. El tenso momento ocurrió cuando la conductora de MasterChef acudió a rescatar a su hija Francesca a la casa de Mauro Icardi.

Tras el despliegue policial y los pedidos de auxilio que conmocionaron al barrio cerrado, la panelista confirmó los datos del cara a cara entre las famosas. Según la información brindada en televisión, la ex angelita detalló cómo se desató la discusión cara a cara en el jardín del lugar.

Durante la transmisión, la conductora de América TV compartió la frase picante que la empresaria le gritó a María Eugenia. “La China estaba en el pasto, Migueles también. Wanda se agarró con la China y le decía: 'Zorra, vas a estar como yo en dos años'", narró para dimensionar la magnitud del violento cruce.

Además, el ciclo aportó datos sensibles sobre el trasfondo que motivó la visita urgente al domicilio de Mauro Icardi. "Esto ya venía de antes. Francesca no quiere ver al padre ni ir a su casa; lo tiene bloqueado. No quiere hacerlo por hechos de violencia. Además porque cuando está con él no van al colegio ni a las actividades deportivas", sostuvo la panelista sobre la menor.